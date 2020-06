Hemose não terá atendimento externo na próxima quarta-feira, 24

23/06/20 - 05:00:32

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que prossegue com o atendimento para receber doadores de sangue de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Esta semana apenas, na quarta-feira, 24, não haverá expediente externo; na quinta-feira, 25, retorna o atendimento normal.

“Gostaríamos de contar com o apoio de todos os doadores durante esse período de pandemia para restaurar os estoques de todos os sangues e, assim, garantir o atendimento dos pacientes que fazem uso do sangue em seus tratamentos”, destaca a gerente de Coleta, enfermeira Florita Aquino.

Desde o mês de maio que as doações de sangue reduziram em mais de 50%. Para evitar que que os estoques cheguem em um nível crítico, o Hemocentro está entrando em contato com doadores fidelizados e líderes de grupos responsáveis pela organização de campanhas.

“Todos tivemos que nos adaptar as restrições de mobilidade e distanciamento social para prevenção ao coronavirus. O Hemose reforçou as medidas de segurança necessárias para esse momento como o distanciamento entre os doadores, assepsia das mãos com álcool gel e desinfecção de áreas e objetos com álcool 70%.Também trabalha com equipes de acolhimento realizando as orientações sobre os procedimentos que devem ser adotados pelos doadores no serviço”, explica a enfermeira.

Solidários, os estudantes Carina Caroline e Antonio José comentaram que embora o momento seja de cuidado total, é essencial a união de esforços para ajudar pacientes nos leitos de hospitais. “Todos os dias nos deparamos com pedidos de doação de sangue nos grupos de whatsapp ou instagram para recém nascidos ou adultos que precisam do sangue em algum tratamento. Por isso, decidi doar sangue”, conta Carina.

Os candidatos a doação que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados da doença, e retornaram de viagens ficam inaptos por 30 dias e os que tiveram a doença ficam inaptos por 90 dias após a completa recuperação.

Serviço

Para doar é necessário estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar documento oficial, com foto, válido em todo território nacional. Também é importante comparecer a unidade bem alimentado, para doação de até 450 ml de sangue. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174.

Informações e foto SES