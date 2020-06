INDICADO POR ANDRÉ MOURA, MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA TERÁ FACULDADE DE MEDICINA

23/06/20 - 05:07:55

Estudar medicina mais próximo de casa era apenas um sonho para muitos jovens de Estância e região. Esse sonho agora tornou-se realidade com a autorização do Ministério da Educação (MEC) para a abertura de 50 vagas para o curso de Medicina na unidade da Unit, em Estância.

Em dezembro de 2017, o então deputado federal André Moura indicou o município de Estância para receber uma das unidades integradas ao programa “Mais Médicos”, que também contempla vagas de graduação em cursos de medicina, principalmente em municípios do interior distantes até 75 km de qualquer outro curso similar.

Com a intervenção direta de André Moura junto ao Executivo Federal à época, o prefeito Gilson Andrade, acompanhado do vereador Misael Dantas, assinou, em Brasília, o Termo de Compromisso para implantação da faculdade. Em seguida, técnicos do MEC avaliaram a estrutura da rede de saúde do município e produziram um relatório favorável à inclusão da localidade.

A Universidade Tiradentes venceu o processo de concorrência para a instalação do curso que, agora, foi autorizado pelo MEC podendo ter as 50 vagas abertas ainda no segundo semestre de 2020.

O prefeito, Dr. Gilson Andrade reconhece o empenho e a dedicação de André. “Disputamos com mais de mil municípios, mas a chegada da faculdade só foi possível graças à intermediação e prestígio de André”.

“Esse curso é um legado do meu mandato de deputado federal. Não é obra de concreto, da arquitetura ou engenharia. É algo maior: oportunidade de mudança de vida para tantos jovens através da educação. Temos visto a importância de mais médicos na nossa sociedade durante essa pandemia da Covid-19. É um orgulho fazer parte dessa história”, comemora André Moura .

Ainda segundo André, a cidade se tornará um polo de educação em saúde, pois outros cursos virão, além de cursos técnicos de enfermagem, radiologia, etc., e outros estabelecimentos comerciais que costumam ficar em torno de universidades promovendo o desenvolvimento e alcançando a economia municipal.

Foto assessoria

Por Marcelo Gomes