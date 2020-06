LAÉRCIO OLIVEIRA FALA AO VALOR SOBRE EMPENHO PARA VOTAÇÃO DA LEI DO GÁS

Em matéria publicada pelo Jornal Valor Econômico nesta segunda 22, o deputado federal Laércio Oliveira falou sobre os avanços para que Nova Lei do Gás seja votada em Plenário. A matéria destaca que o ministro da Economia Paulo Guedes está preocupado em evitar que a recessão contratada para este ano se converta em uma depressão econômica e por isso já trabalha para acelerar as articulações para aprovar projetos importantes para a recuperação do país.

“Guedes tem trabalhado mais intensamente na lei do gás. O projeto quebra o monopólio da Petrobras na distribuição do combustível e está na pauta da Câmara. O deputado Laércio Oliveira (PP-SE), relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, diz que as reuniões para tentar retomar o assunto ocorrem há 30 dias e a intenção é levar o tema direto ao plenário da Câmara, já que as comissões não estão em funcionamento ainda”, informou o veículo.

O deputado lembra que tem participado de videoconferências para tratar sobre os avanços da Lei do gás. Em uma das reuniões foi discutida a aprovação com urgência da lei do gás com os membros do Fórum do Gás, entre eles o coordenador Paulo Pedrosa, que também é presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace).

A Nova Lei do Gás é importante para incentivar a reindustrialização do país, a geração de empregos e produção de energia mais barata. Sergipe possui uma grande reserva de gás natural, associado ao petróleo, e a nova lei criará condições para sua exportação. “Quero parabenizar o protagonismo e a visão de abertura e de futuro de Sergipe, alinhada com o que a gente tem visto no mundo, além do protagonismo pessoal do deputado nessa questão”, afirmou o presidente da Abrace.

