Estado de Sergipe ganha mais 50 vagas para formação de médicos

23/06/20 - 05:24:36

MEC libera portaria para Universidade Tiradentes ofertar curso em seu campus de Estância. Processos seletivos serão via nota do Enem e considerando critérios de inserção social para bolsas integrais

Por Ana Dulce Melo

Em meio à pandemia da Covid-19, com a demanda por profissionais de saúde crescente, a Universidade Tiradentes passa a ofertar o curso de Medicina no município de Estância, onde possui campus há 17 anos.

O Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira, 22, no DOU, a Portaria nº 173, de 12 de junho de 2020 autorizando o início das atividades acadêmicas do curso de Medicina no Campus Unit Estância. As inscrições vão até dia 03/07 e o processo seletivo será por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos cinco anos para os dois Processos Seletivos, sendo que o edital para bolsas integrais considera ainda critérios de inserção social para candidatos munícipes de Estância e egressos de escolas públicas.

Os editais do Processo Seletivo Tradicional Notas do ENEM de Medicina – 2020.2 (45 vagas) e do Processo Seletivo de Medicina 2020.2 – Programa de Bolsas de Estudos (05 vagas) já estão disponíveis no site: www.unit.br/regulamentos.

Projeto pedagógico

A Unit já disponibiliza o curso de Medicina no Campus Aracaju, onde possui um hospital escola e parceria com o Hospital Cirurgia e rede pública de saúde para estágio dos acadêmicos. O projeto pedagógico do curso é baseado no método PBL – Problem-Based Learning (Aprendizagem Baseada em Problemas), com o aluno como protagonista, correlacionando permanentemente os fundamentos teóricos com atividades práticas que são desenvolvidas desde a primeira etapa do curso.

De acordo com o vice-presidente acadêmico do Grupo Tiradentes, professor Temisson José dos Santos, a oferta do curso de Medicina em Estância contribuirá com a qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS) da região.

“Nesta grande parceria público-privada, deveremos capacitar os profissionais que já atuam no SUS. O corpo docente da Universidade Tiradentes estará na linha de frente, formando novos profissionais e, junto com os alunos e os funcionários públicos (assistentes, enfermeiros e médicos), contribuirão com o sistema de saúde para a comunidade ser assistida da melhor forma”, afirmou, agradecendo ao prefeito da cidade, Gilson Andrade, pela parceria firmada.

De acordo com Temisson, o Grupo planeja implantar também residências médicas no município. “Desde o início do curso, teremos o compromisso de levar profissionais médicos residentes, que serão recebidos em Estância para prestar serviço nos hospitais que suportarão os programas de residências”.

Porém, em função das restrições impostas por autoridades públicas, as aulas teóricas ocorrerão ao vivo, por meio do Google for Education, enquanto o cenário de pandemia do novo coronavírus perdurar, metodologia pautada na portaria MEC nº544 que disciplina e orienta as instituições de ensino superior do país a realizarem aulas virtualizadas até 31 de dezembro de 2020. Assim, a Unit segue preservando a vida de todos ao tempo que contribui com a realização do sonho da graduação de milhares de alunos.

De acordo com o prefeito de Estância, Gilson Andrade, a implantação do curso de Medicina representa desenvolvimento econômico e de assistência à saúde.

“A implantação do curso de Medicina será um divisor de águas. No aspecto econômico, a implantação do curso irá atrair alunos de diversos estados, movimentando setores da economia. Do ponto de vista da assistência à saúde, nós iremos expandir muito a rede, beneficiando toda a região e não só o município. Será uma melhoria em diversos aspectos para nossa população: no atendimento, na geração de emprego e renda, na perspectiva de implantação de outros cursos da área de saúde”, declarou.