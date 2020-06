Novos semáforos da Euclides Figueiredo entram em operação nesta terça

23/06/20 - 07:21:03

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que a partir desta terça-feira, dia 23, às 9h, entrará em operação o novo cruzamento semafórico instalado na avenida Euclides Figueiredo com a travessa Benjamin Constant, na zona Norte da capital. Com o funcionamento, haverá mudanças de circulação na localidade.

Assim, as conversões à esquerda neste cruzamento ficarão proibidas, exceto para o condutor que segue pela Euclides no sentido Sul (Socorro/Aracaju). Já o condutor que está no sentido contrário (Aracaju/Socorro) da Euclides Figueiredo, por exemplo, e deseja convergir à esquerda na travessa Benjamin Constant, em direção ao bairro Soledade, não poderá fazê-lo. Ele deverá convergir à direita antes da rua Maria Terezinha e, em seguida, à esquerda na travessa Benjamin Constant, por onde seguirá.

O condutor que está saindo do bairro Soledade pela avenida Benjamin Constant e deseja convergir à esquerda na avenida Euclides Figueiredo, em direção à Nossa Senhora do Socorro, também não poderá fazê-lo. Ele deverá cruzar a Euclides, acessar à esquerda nas ruas H e Sargento Marcelino para acessar a avenida pelo sentido Norte (Aracaju/Socorro).

O condutor e os ônibus que seguem pelo sentido Sul (Socorro/Aracaju) da Euclides Figueiredo continuarão acessando à esquerda na Travessa Benjamin Constant, em direção ao Terminal de Integração da Maracaju.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, informa que os agentes de trânsito permanecerão no local durante a adaptação dos condutores. Ele reforça ainda a importância da população ficar atenta às novas sinalizações.

“Após a revitalização da Euclides pela Prefeitura de Aracaju, a nossa equipe técnica identificou a necessidade de uma reorganização do tráfego de veículos na localidade. Esse também é um pleito antigo da comunidade, já que esse é um trecho muito movimentado, e fizemos a instalação dos semáforos para dar mais organização, mobilidade e segurança ao trânsito. Ligaremos os equipamentos e nossos agentes ficarão durante um período no local para auxiliar o fluxo e orientar os condutores”, declara.

Nova sinalização

O cruzamento irá funcionar com três tempos semafóricos, com prioridade para a avenida principal. Para isso, foram implantados quatro postes com braços projetados, quatro grupos focais, quatro semáforos e uma caixa controladora. Além disso, toda a parte de sinalização de trânsito também foi feita.

Fonte: SMTT