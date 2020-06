O dia D para Sergipe

23/06/20 - 07:59:06

Por Adiberto de Souza

O governador Belivaldo Chagas (PSD) decidirá, hoje, se afrouxa ainda mais a abertura da economia de Sergipe ou se mantem o isolamento social que, mesmo com baixos índices, tem impedido a rápida e mortal propagação da Covid-19. A decisão será tomada após uma análise cuidadosa dos dados elaborados pelos Comitês de Emergência, e Gestores de Retomada Econômica. Os técnicos vão pontuar o nível de colaboração das pessoas e dos empresários, principalmente no reforço ao distanciamento social e nas medidas sanitárias. A palavra final será do governador. Ele tanto pode seguir a ciência e manter o isolamento social até que a curva da doença comece a cair no estado, quanto pode ouvir a voz de quem pensa mais no lucro do que na vida. Nesta última hipótese, Belivaldo lava as mãos com álcool em gel e decreta o perigoso efeito manada em Sergipe. Aí será cada um por si. Que Deus seja por todos nós. Amém!

Bico seco

Aracaju e Barra dos Coqueiros amanheceram sem água nesta terça-feira. Segundo a Deso, a falta do precioso líquido nas torneiras visa garantir a manutenção do sistema de abastecimento. A previsão é que fiquemos de bico seco até às 22 horas de hoje. Há quem diga que essas chamadas manutenções não passam de um racionamento disfarçado, porém a Deso jura perante a cruz que não é. Então, tá!

Devo não nego…

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) acha que os aposentados só devem pagar os empréstimos consignados quando passar essa pandemia da Covid-19. Ela votou favorável ao projeto que suspende, temporariamente, o pagamento das prestações de crédito consignado junto à rede bancária. Dona Maria entende que com essa grana os velhinhos podem suprir uma série de necessidades domésticas, como a compra de remédios. A senadora está certíssima, pois os bancos já estão com as burras pra lá de cheias. Homem, vôte!

Casamento político

As executivas estaduais dos DEM, PSB e Patriotas vão conversar com os diretórios de Aracaju sobre uma possível aliança política nas eleições deste ano. Reunidos ontem, os dirigentes José Carlos Machado, Antônio Carlos Valadares e Uezer Mota Márquez enxergaram a viabilidade do entendimento, porém não querem empurrar a coligação de goela abaixo dos filiados. Ficou agendado um novo encontro para segunda-feira próxima, quando deve ser apresentada as posições dos diretórios municipais. Aguardemos, portanto!

Votação agendada

Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania) e Ângelo Coronel (PSD-BA) estão conversando para fechar a última versão do parecer sobre o texto do projeto de lei das fake news. Os dois são, respectivamente, autor e relator da polêmica propositura que deverá ir à votação na próxima quinta-feira. Segundo Vieira, o projeto não objetiva

prejudicar nenhum grupo político específico. Não é isso que pensam os adversários da proposta. Marminino!

Bem na fita

E quem está sorrindo de orelha a orelha é Marcos Aurélio, diretor de comunicação da Assembleia. Tudo porque o portal do Legislativo sergipano foi considerado o melhor entre os avaliados no estado. O estudo foi feito pelo Movimento Web Para Todos e analisou os quatro principais sites dos poderes executivos e legislativos de Sergipe. Entre os pontos avaliados no portal da Alese como positivos destacam-se a navegação por teclado, links de atalho, idioma da página e página de acessibilidade. Legal!

Não negou

A Prefeitura de Lagarto desmente a informação de que tenha negado ao Grupo Maratá o direito de implantar uma usina de asfalto no município. Segundo a prefeita Hilda Ribeiro (SD), o que existe é um parecer técnico, de caráter preliminar, informando que a construção da usina no local requisitado fere o Plano Diretor de Lagarto. A gestora garante ter “total interesse na instalação do empreendimento, que vai gerar empregos, renda e incrementar a economia local”. Ah, bom!

Maus lençóis

O Ministério Público Federal estuda a hipótese de denunciar o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) por desrespeito ao código de ética parlamentar. Ao promover uma concorrida live para comemorar o seu aniversário, o dito cujo teria feriado lei estadual que obriga o uso de máscaras e impede aglomerações como forma de conter a propagação da Covid-19. Valdevan se defende, alegando que não promoveu o regabofe, apenas emprestou a fazenda para a malfadada fuzarca. Crendeuspai!

Sujeira adversária

Quer “queimar” seu adversário político? Pois espalhe nas redes sociais que o suplicante recebeu indevidamente os R$ 600 do auxílio emergencial pago pelo governo federal. O ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (PTC), diz ter sido vítima desta calúnia, pois jamais botou as mãos na grana. Revoltado, o moço promete investigar quem foi o autor da calúnia para denunciá-lo à Justiça. Misericórdia!

Forró Caju digital

O Forró Caju, tradicional festa do período junino em Aracaju, começa nesta terça-feira, véspera do dia de São João. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento foi adaptado para o formato digital. Ao todo, 45 atrações se apresentarão. Os shows virtuais terão duração média de 30 a 40 minutos e poderão ser visualizadas no canal do Youtube da Prefeitura, sempre a partir das 21h. Viva São João!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 30 de junho de 1931.