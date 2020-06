Parlamento Jovem Brasileiro: últimos dias para realizar as inscriçõe

Até 30 de junho, alunos das escolas públicas e particulares interessados em participar do Programa Parlamento Jovem Brasileiro podem fazer sua inscrição. Para tanto, o estudante deve atender a alguns pré-requisitos: ter entre 16 e 22 anos de idade; estar matriculado e frequentando regularmente o ensino médio ou o técnico integrado, na modalidade EJA; e nunca ter participado em edições anteriores (como Deputado Jovem).

O estudante que quiser participar terá que elaborar um Projeto de Lei, cujo tema deve ser de relevância nacional. Para efetuar sua inscrição, o estudante deverá anexar seu Projeto de Lei e fotocópia do documento de identidade. A inscrição deverá ser efetuada no site www.camara.leg.br/pjb, no qual o jovem vai ter acesso ao formulário eletrônico, além de outras informações e materiais de estudo. A inscrição também pode ser feita por meio do número de Whatsapp: (61) 3216-1867. O aluno pode solicitar a ajuda de um professor.

Caso o estudante não tenha acesso à internet, poderá encaminhar seu Projeto de Lei e demais documentos para o endereço da Coordenação Estadual do PJB/Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura – Seduc, no DASE/SEADES – anexo III, situado na rua Gutemberg Chagas, 169 – DIA – bairro Inácio Barbosa, CEP 49040-780 – Aracaju (SE).

De acordo com a coordenadora estadual do PJB, professora Célia Gil, “neste período em que todos estão muito apreensivos, o PJB vem trazer para os estudantes momentos muito ricos de reflexão e descobertas do que o país está vivendo. A partir disso, temas para o Projeto de Lei que se coadunam com os problemas do Brasil com certeza brotarão em suas mentes”. Mais informações podem ser obtidas através do número: 9-9974-2855 ou pelo e-mail: [email protected].

PJB

O Parlamento Jovem Brasileiro é um programa de educação para a democracia, de iniciativa da Câmara dos Deputados, em parceria com o CONSED e com as Secretarias Estaduais de Educação, o qual oferece ao estudante do ensino médio da rede pública ou particular de ensino a experiência de uma simulação parlamentar, em Brasília, pelo período de uma semana.Os estudantes selecionados são empossados como deputados jovens e podem vivenciar as principais etapas de um processo de elaboração de leis, escrevendo projetos de lei e debatendo temas de grande importância para o Brasil.