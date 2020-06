Polícia Militar prende filho que roubava e agredia a própria mãe

23/06/20 - 10:27:56

Policiais militares do Destacamento da cidade de Cristinápolis, pertencente à área do 11° Batalhão de Polícia Militar (11° BPM), foram acionados no último domingo (21) para atender uma ocorrência de violência doméstica, que se enquadra na Lei 11.340/06, mais conhecida como Lei Maria da Penha, e prendeu o filho da senhora Maria Sônia de Jesus Santos, responsável pelas agressões.

Dona Sônia, 63, vinha sofrendo constantes agressões do filho, que já é maior de 18 anos, tendo cicatrizes por todo o seu corpo. Segundo a vítima, seu filho muitas das vezes se utiliza de socos e chutes contra ela, quebra móveis da casa e rouba sua renda financeira.

Dessa vez, ele chegou a ameaçá-la com uma faca, mas foi detido pelos policiais, que deram voz de prisão e o conduziram para a delegacia da cidade, onde responderá criminalmente por seus atos.

Por SSP/SE