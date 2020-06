Prefeitura realiza entrega de máscaras para os Centros de Atenção Psicossocial

23/06/20 - 12:56:08

Um serviço humanizado e mais próximo dos usuários é uma das características dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) de Nossa Senhora do Socorro. Uma das responsabilidades dos Caps é atender pacientes com transtornos mentais, ofertando tratamento, através de atividades, a fim de recolocar essas pessoas em convívio social. Nesse momento de pandemia, o serviço está também trabalhando para que os usuários estejam informados, seguros e se protejam durante a pandemia do Coronavírus.

E foi pensando nisso que a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou na manhã desta terça-feira, 23, a distribuição de 4.000 máscaras para os usuários dos Caps do município. A entrega aconteceu no Caps Janser Carlos, localizado no conjunto Marcos Freire I, e contou com a presença de representantes dos quatro centros que compõem o sistema na cidade.

De acordo com Joelma Souza, coordenadora do programa de saúde mental do município, essa é mais uma ação da Gestão Municipal para a saúde do povo socorrense. “A gestão achou interessante doar essas máscaras, e por isso cada usuário estará recebendo duas unidades, e no Caps infantil, os responsáveis por elas também receberão duas máscaras de tecido”, disse.

A gerente do caps de atendimento de álcool e drogas, Luciene Santos, explicou sobre a importância dos equipamentos de proteção para os pacientes. “Essas pessoas precisam de cuidados especiais, e em momentos como esse, a atenção deve aumentar. E é nesse cuidado que essas máscaras irão nos auxiliar, porque além de distribuir esse equipamento de proteção, estaremos ensinando como devem ser usadas e assim cuidando de uma forma melhor dos nossos pacientes”, relata.

Por: Wallison Oliveira

Foto: Marina Santana