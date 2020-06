Prefeitura se reúne com mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde

Representando a Prefeitura de Aracaju, o secretário adjunto da Saúde, Carlos Noronha, participou, nesta terça-feira, 23, de uma videoconferência com a atual Mesa Diretoria do Conselho Municipal de Saúde (CMS), órgão de controle social ligado ao Município por meio da Secretaria da Saúde (SMS). Em pauta, assuntos pertinentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) da capital, a exemplo da covid-19, MonitorAju, Programa Aracaju pela Vida, e sobre o controle ao mosquito Aedes aegypti.

Para o conselheiro gestor e secretário adjunto da SMS, Carlos Noronha, a reunião serve para uma devolutiva das ações que estão sendo realizadas na SMS, sempre pensando na qualidade do controle social. Desde o dia 16 de março, para combater o novo coronavírus, foi lançado o MonitorAju, serviço telefônico e online no qual os aracajuanos podem consultar informações e esclarecer dúvidas sobres o vírus e os quadros suspeitos da doença.

“Todas as pessoas que tiverem dúvidas em relação ao contágio da covid-19 podem acessar o site da Prefeitura de Aracaju e preencher um formulário disponibilizado no endereço: https://www.aracaju.se.gov.br/monitoraju ou pelo número 0800-729-3534. Já são cerca de 25 mil atendimentos, entre pessoas que já receberam alta, que continuam sendo monitoradas e recepcionadas no aeroporto”, enfatizou

Projeto Aracaju pela Vida

Noronha lembrou que foi iniciado o projeto Aracaju pela Vida , uma ação desenvolvida pela SMS, que objetiva ampliar o monitoramento dos casos da covid-19, na capital, com visitas domiciliares. Inicialmente, seis equipes, formadas por um médico e um enfermeiro cada, visitarão pessoas que já foram atendidas nas unidades de referência para o coronavírus e atualmente estão em isolamento domiciliar nos bairros Soledade e Centro.

“As visitas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, nos mesmos dias e horários de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), e os dois primeiros bairros foram escolhidos por terem uma maior concentração dos números de casos pela divisão de população territorial. Cada equipe fará uma média de 16 atendimentos por dia e terá suporte de duas ambulâncias para remoção de pacientes para o Hospital de Campanha, hospitais municipais ou regulação estadual, caso necessário.”, afirmou.

Ações de Combate ao Aedes aegypti

Para o adjunto, mesmo neste período da pandemia, a gestão tem executado, continuamente, o Plano de Intensificação de Combate ao Aedes aegypti, um conjunto de medidas que contempla a realização de mutirões em toda a cidade para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

“Por medida de segurança, por conta da covid-19, estamos realizando a orientação sem entrar nas residências e essa estratégia de educação e saúde tem como principal ator a população, que evitarão a proliferação do mosquito seguindo nossas orientações. No próximo sábado, dia 27, será realizado mais um mutirão de ações, no bairro Ponto Novo. Os trabalhos serão iniciados a partir das 8h, tendo como ponto de partida a UBS Fernando Sampaio”, disse.

Além do secretário adjunto, também participaram da videoconferência a assessora técnica da Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde, Ana Régia; Augusto Couto (Presidente do Conselho Municipal da Saúde); Núbia Santana Bispo (Primeira secretária da Mesa Diretora); Deoclécio Ferreira (Conselheiro usuário); Luiz Cláudio Soares (Conselheiro gestor e técnico da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional-Asplandi); e Kizze Fontes (Conselheira gestora e técnico da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional-Asplandi).

Fonte e foto AAN

23/06/20 - 16:10:12