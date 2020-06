PRESO NO RIO CONDENADO POR HOMICÍDIO OCORRIDO HÁ 13 ANOS EM ARACAJU

23/06/20 - 09:18:56

O crime aconteceu em 2007 e vítima era cantor de uma banda de forró

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) divulgaram, nesta terça-feira, 23, detalhes sobre a prisão de Cleverson dos Santos. Ele, que foi detido com o apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro, é suspeito do homicídio que vitimou Markclac Aragão Carvalho. O crime ocorreu no Pantanal, bairro Inácio Barbosa, na cidade de Aracaju, em 2007.

De acordo com o procedimento investigativo, a companheira de Markclac teve um relacionamento com o irmão do suspeito da autoria do crime, Cleverton dos Santos. Após o término, ela iniciou um namoro com a vítima. O ex-companheiro, ao saber da situação, ameaçou ela, chegando a agredi-la.

Ainda segundo a investigação, na noite do domingo, 22 de julho de 2007, Cleverton apareceu na casa para entregar o filho do casal. Ao perceber, a motocicleta de Markclac, começou a fazer provocações e a empurrar a porta. Logo após, chamou amigos que estavam em sua residência.

A vítima ainda tentou ir embora do local para evitar confronto. Segundo a investigação, Cleverson derrubou a vítima da motocicleta, que correu para a casa de um vizinho. Cleverton e Cleverson foram atrás. O irmão do suspeito chegou a ser atingido por um disparo de arma de fogo.

Markclac correu para a casa da companheira, onde foi morto. O irmão do suspeito também veio a óbito. Cleverson foi preso na cidade de Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 19.

