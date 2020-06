PROGRAMAÇÃO DO FORRÓ CAJU EM CASA CONTEMPLA OBRA DE LUIZ GONZAGA

23/06/20 - 05:00:23

O Forró Caju em Casa inicia nesta terça-feira, dia 23, e artistas e bandas sergipanas estão gravando suas apresentações, que serão exibidas, em formatos de lives, no canal da Prefeitura de Aracaju no YouTube – youtube.com/user/eajucom -, ao longo de sete dias. O novo formato do evento, idealizado para fomentar o cenário artístico musical aracajuano, bastante afetado pela pandemia de covid-19.

As 45 atrações que compõem a programação do evento, selecionadas por meio edital emergencial formulado pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), estão distribuídas em cinco categorias, como a Releituras do Mestre Gonzaga, na qual participarão artistas como o cantor Valter Nogueira; a dupla Nino Karvan e Alberto Silveira; e a banda Forró Maturi, que elogiaram a iniciativa da Prefeitura e se preparam para dar um toque pessoal nas canções do Rei do Baião.

Lucas Nascimento ou simplesmente Lukinha é sanfoneiro da banda Forró Maturi. Formado em Economia, o artista sempre gostou de música e em 2010 iniciou sua carreira musical na Orquestra Sinfônica de Sergipe, e no ano seguinte ingressou na Maturi. Para ele a sanfona é versátil, simples e representa bem o forró. No Forró Caju em Casa sua sanfona será utilizada para reviver as canções de Luiz Gonzaga.

“Luiz Gonzaga é o rei do forró do Nordeste. Todos nós artistas temos um pouco dele. Nossa banda toca muitas músicas dele e não íamos perder essa oportunidade”, ressalta Lukinha Nascimento. “Além disso, teremos um portfólio que só vem para somar e nos motivar ainda mais, pois é a nossa identidade e a nossa história que ficará gravada. A Prefeitura de Aracaju está de parabéns por realizar o evento deste ano somente com artistas da terra. Ficará marcado na história”, destacou.

O cantor Nino Karvan, que se apresentará junto ao músico Alberto Silveira, tem a mesma opinião. Natural de Simão Dias, região Centro Sul de Sergipe, com 30 anos dedicados à música, o artista possui quatro discos lançados e canta na banda Anavantou (formada por sergipanos e belgas) com músicas tradicionais de Sergipe e da Europa. Com a experiência de quem participou de dez edições do Forró Caju, neste ano, mesmo com apresentações gravadas em estúdio em razão da pandemia, ele garante estar preparado para ajudar a manter a tradição.

“Já estamos trabalhando há um ano e meio com as músicas de Gonzagão, portanto estamos bem preparados, o repertório está afiado, e esperamos que o público goste. Claro que queríamos cantar em um palco, mas as circunstâncias atuais não permitem, então vamos aproveitar essa boa oportunidade que a Prefeitura está nos dando que merece todo o reconhecimento”, elogia Nino.

Também presente na programação do Forró Caju em Casa, o cantor Valter Nogueira conta que sempre quis que o evento fosse realizado somente com artistas sergipanos. Natural de Simão Dias, com 48 anos de carreira, filho de músico, três CDs e um DVD gravados, o artista diz que o evento lhe proporciona apenas a oportunidade de mostrar seu trabalho, mas de ficar conhecido perante o público local.

“É maravilhoso quando você chega em outro local e pode falar com segurança que é conhecido em seu estado, em sua terra. Tanto a apresentação quanto o portfólio que vamos adquirir após o evento, é fundamental para nos tornarmos mais conhecidos aqui em Sergipe e sermos mais valorizados”, ressalta.

Além de Lukinha Nascimento, da dupla Nino Karvan e Alberto Silveira, e do cantor Valter Nogueira, o trio Forró Trêm Baum completa a programação na categoria Releituras do Mestre Gonzaga.

Fonte e foto assessoria