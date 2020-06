SERGIPE É O ESTADO COM O MAIOR PERCENTUAL DE CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS, DIZ PUC/FGV

23/06/20 - 15:19:36

Sergipe é o estado com o maior percentual de contaminação por coronavírus no país, segundo a plataforma Covid-19 Analytics, da PUC-Rio e a FGV. Para chegar a esse número, os pesquisadores consideram o Rt, que mede a taxa de retransmissão do vírus. Quando ele está abaixo de 1, significa que a média de pessoas contaminadas por um infectado está abaixo de uma, o que indica uma redução no ritmo da epidemia. Vários estados já atingiram um Rt menor que 1, como Amazonas, Pará e Maranhão que tiveram picos de casos mas agora estão com percentual de contaminação abaixo de 1.

A Bahia tem um Rt de 1,26, que ainda é considerado alto, mas menor do que estados como Goiás e Sergipe e outros, a mas taxa de contágio do estado vizinho é de 1,96. Segundo especialista, ouvido pelo portal, a Bahia deveria estar fazendo um controle rígido de sua divisa com Sergipe, já que o Estado é um potencial transmissor.

A taxa de contágio (Rt), indicador mostra para quantas pessoas em média cada indivíduo infectado transmite o coronavírus. Na Bahia, que tem a taxa de 1,26 para cada 100 contaminados passam o patógeno passa para outros 126, já em Sergipe para cada 100 contaminados, 196 são infectados e essa proporção cresce exponencialmente.

Fonte: Bahia Econômica