SES INFORMA QUE O CASE NÃO IRÁ FUNCIONAR NESTA QUARTA-FEIRA DE SÃO JOÃO

23/06/20 - 14:02:00

O Centro de Atendimento à Saúde de Sergipe (Case) não irá funcionar nesta quarta-feira, 24, Dia de São João, obedecendo ao decreto do governo do Estado, que estabeleceu ponto facultativo nesta data mantendo apenas em operação os serviços essenciais de urgência e as unidades de saúde assistenciais como hospitais, por exemplo. Neste período de pandemia do novo coronavírus o Case tem utilizado a entrega domiciliar para atender os usuários de Aracaju e o Serviço de Atendimento ao Preposto para os pacientes do interior do Estado.

As entregas domiciliares de medicamentos e insumos que estavam programadas para esta quarta-feira para os pacientes de Aracaju estão sendo executadas nesta terça-feira, 23, e continuarão na próxima quinta-feira, 25. “Quanto aos pacientes do interior que recebem via preposto, será reagendada a visita do preposto de acordo com a disponibilidade da Secretaria de Saúde do município”, destacou.

O Case volta a funcionar na quinta-feira,25. A coordenadora lembra que o atendimento presencial está ocorrendo apenas para o primeiro cadastro. Salienta também que a renovação de cadastro acontece automaticamente enquanto durar a pandemia.

SES