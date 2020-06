PREFEITURA DE RIACHUELO MONITORA OS PONTOS DE ALAGAMENTOS

24/06/20 - 13:22:19

A Prefeitura de Riachuelo, através da coordenadoria municipal de Defesa Civil, informa que, nesta terça-feira, 23, e na madrugada desta quarta-feira, 24, o volume de chuva foi intenso e já há o registro de famílias desabrigadas na Rua do Caixão, por conta de inundação nas respectivas casas. Diante disso, todas as providências necessárias estão sendo adotadas e as equipes continuam fazendo o monitoramento do Rio Sergipe, que banha a cidade.

Ainda de acordo com o coordenador municipal de Defesa Civil, Gildo Oliveira, a Defesa Civil do Estado já está no município para averiguar in loco a situação. “As equipes das defesas civis do município e do estado estão em diálogo permanente desde ontem, já que constatamos um grande volume de água em alguns pontos. Por este motivo, estamos em alerta, mas monitorando tudo e prestando assistências às famílias desabrigadas”, disse Gildo.

Fonte e foto TDantas Comunicação