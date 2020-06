Aventuras para todos os gostos no McLanche Feliz

24/06/20 - 11:16:03

Num período em que o lazer e entretenimento dentro de casa são mais importantes do que nunca, o McLanche Feliz convida as famílias a descobrirem divertidas aventuras no próprio lar. Para isso, a nova campanha traz brinquedos das séries disponíveis na Netflix “Spirit – Cavalgando Livre” e “Velozes e Furiosos – Espiões do Asfalto”, a partir de 24 de junho. É a primeira vez que o Méqui apresenta brinquedos inspirados em produções disponíveis na plataforma de streaming, ambas criadas pela Dreamworks Television.

Estarão disponíveis brinquedos baseados em seis personagens de Spirit – Cavalgando Livre, série com oito temporadas que conta a história da menina Lucky e de Spirit, um cavalo selvagem, que vivem grandes aventuras. Além dessa novidade, a campanha traz também seis modelos de carros inspirados na animação Velozes e Furiosos – Espiões do Asfalto, cada um com divertidas funcionalidades.

Os brinquedos já estão disponíveis em todos os restaurantes da marca no Brasil.

Para ficar por dentro das novidades do Méqui, acesse https://www.mcdonalds.com.br/.

Fonte assessoria