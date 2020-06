BNB SELECIONA 6 PROJETOS DE SERGIPE PARA PROGRAMAÇÃO DOS CENTROS CULTURAIS

24/06/20 - 09:32:18

Quatro projetos musicais, um espetáculo de teatro e uma atividade infantil são selecionados em Sergipe

Cento e vinte projetos foram selecionados na “Chamada Pública para Programação Virtual dos Centros Culturais Banco do Nordeste” (CCBNB). A seleção contemplou grupos e artistas individuais dos nove estados do Nordeste e do Norte de Minas Gerais, abrangendo linguagens de artes cênicas, artes visuais, atividades infantis e música, nas modalidades “Performance artística” e “Formação”.

Em Sergipe, seis projetos foram selecionados: o espetáculo “O Cego Fingido e Fábulas”, da companhia Trem Bão de Teatro e Música (categoria Artes Cênicas); o projeto “Lili faz brinquedo em casa”, de autoria de Lara Ramos Macário de Araújo (categoria Atividades Infantis); e os projetos musicais “Árvore Estranha – Ao vivo em casa”, da cantora Sandy Alê; “Cidade Dormitório Reimaginada”, do grupo Cidade Dormitório; “Heitor Mendonça, Um Banquinho, Um Violão, Várias Canções”, do músico Heitor Mendonça; e “The Baggios – Criando em Quarentena”, da banda The Baggios.

Os projetos selecionados comporão a programação virtual dos CCBNB localizados em Fortaleza (CE), em Juazeiro do Norte (CE) e em Sousa (PB). Seus conteúdos serão executados em plataforma on-line, transmitidas pelas redes sociais dos centros culturais, conforme previsto na “Chamada Pública” aberta em 26 de maio.

A relação do projetos e suas respectivas linguagens, grupos e artistas selecionados podem ser conferidos no portal do Banco do Nordeste, acessando “Conheça o Resultado”, no link bnb.gov.br/cultura/editais/programacao-virtual-2020.

Banco do Nordeste