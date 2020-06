Cabo Amintas critica prefeito por demandar ordem de despejo aos moradores das “Mangabeiras”

24/06/20 - 16:19:25

O vereador Cabo Amintas (PSL) participou da 35° Sessão Extraordinária on-line da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na manhã desta quarta-feira, 24. Discutiu sobre a desocupação da área das Mangabeiras e a saúde da população.

Amintas falou que considera preocupante a ordem de despejo que estão recebendo os moradores das Mangabeiras. “Tenho recebido vídeos que mostram a situação das pessoas da invasão das Mangabeiras, recebendo ordem de despejo em um momento como esse. Várias crianças e idosos sendo despejados, as pessoas estão desesperadas e infelizmente o Poder Executivo não está fazendo nada em relação a isso”, reclamou.

Continuou falando sobre o descaso do Governo e da Prefeitura com a saúde da população. “Basta ver que somos o exemplo negativo para o Brasil. A única capital em que a Prefeitura não construiu nenhum leito de UTI para o Hospital de Campanha. É uma vergonha o que a nossa cidade está passando, as pessoas estão morrendo e o Prefeito vai esperar até quando para tomar uma atitude em relação a isso?”, questionou Cabo Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas