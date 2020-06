Cohidro recupera sistema de abastecimento de água em Pinhão

24/06/20 - 13:08:27

Poço do povoado Rajas recebeu novas tubulações, bomba, conexões e fiação

O Governo de Sergipe, através da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), investiu R$ 3,3 mil – em recursos e mão de obra próprios – para recuperar o sistema de abastecimento em um poço perfurado no povoado Rajas, no município de Pinhão, por solicitação e parceria da Prefeitura Municipal. O sistema ficou paralisado quando a antiga bomba queimou. Além da troca por uma nova, o sistema de abastecimento ganhou novas tubulações, conexões e fiação. “São umas 30 famílias que consomem diretamente desse poço. Nós, da comunidade, precisamos dessa água, porque ela também serve também para os animais e plantas. O esforço que a Cohidro e prefeitura fizeram foi muito importante”, relatou Alcides Calazans, agricultor do povoado Rajas.

Para a Cohidro iniciar as obras, foi necessário regularizar a área ocupada pelo antigo poço, pois todo o sistema de abastecimento (de uso comunitário) deve estar em área cedida ao poder público, para que possa receber o investimento governamental. Neste ponto, foi essencial a colaboração do proprietário do lote onde o poço está localizado. “Ceder o terreno para a prefeitura foi muito importante. Quando criança, via minha mãe sofrendo, tendo que caminhar até longe para pegar água. A importância desse poço é grande para a comunidade. Se não tivesse o poço, estaríamos sofrendo por falta d’água, e também ficaríamos sem água pros bichos e para as plantas. É uma maravilha de Deus que vem nos ajudar”, conta o agricultor e proprietário do lote, Givaldo Conceição, nascido e criado no povoado Rajas.

O diretor de Infraestrutura e Mecanização Agrícola da Cohidro, Carlos Alberto, explica que muitas peças do poço tiveram que ser substituídas para que ele voltasse a bombear água do subsolo. “A prefeita Ana Rosa e o seu secretário de Agricultura, Clodoaldo da Silva, nos procuraram para mais esta parceria, para revitalização do poço com finalidade pública. Chamamos o Senhor Givaldo e ele prontamente fez cessão da área em que estão o poço e o reservatório. Desta caixa d’água, a água segue para as casas mais próximas e para um bebedouro coletivo, onde os criadores levam o gado para beber. Nossa equipe da Divisão de Instalação e Manutenção de Poços (Dipoços) instalou nova bomba submersa, trocou as tubulações, conexões e o material elétrico. Um investimento total de R$ 3.331,83. A partir de uma determinação do governador Belivaldo Chagas, as ações da companhia estão direcionadas à recuperação de poços já perfurados, o que vem sendo feito a partir de parcerias”, esclareceu Carlos Alberto.

O agricultor Pedro de Santana vive no povoado Rajas desde que nasceu, há 42 anos. Ele reforça a dificuldade que a comunidade passou quando não podia contar com o poço, e parabeniza a parceria entre o Governo e Prefeitura para viabilizar o funcionamento. “Esse poço vai abastecer mais de 200 pessoas aqui na comunidade. Trabalho na minha própria lavoura e criação, e seis pessoas da minha família convivem comigo. Antes, a gente dava água pros animais no riacho, a 5 km, montado no animal, muito distante. Agora é menos de 1 km de onde moramos para chegar até o poço, muito melhor pra gente trazer os animais. Quero parabenizar Carlos Alberto [diretor de Infraestrutura e Mecanização Agrícola da Cohidro] por ter se engajado na reestruturação do poço”, disse o agricultor Pedro de Santana.

No início do ano, também foram recuperados os sistemas de abastecimento dos povoados Baixa Larga, Diogo e Palmazeiro, ainda em Pinhão, a partir de um investimento do governo estadual da ordem de R$ 11,2 mil para atender cerca de 230 pessoas, relembra a prefeita do Município, Ana Rosa. “A recuperação desses poços é importante, principalmente na área rural, onde famílias dependem dos poços para o abastecimento de água para serviços domésticos e consumo animal”, reforçou a prefeita. O material usado nas revitalizações foi adquirido a partir de recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep), administrado pela Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS), por meio de convênio firmado com a Cohidro, em que foram destinados mais de R$ 1 milhão para as ações de recuperação.

Fonte e foto assessoria