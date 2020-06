PROPRIÁ: CPI INICIA OITIVAS EM INVESTIGAÇÃO RELACIONADO AO PREFEITO IOKANAAN

24/06/20 - 12:36:17

Instaurada na Câmara Municipal de Propriá para investigar atos ilícitos narrados em áudios atribuídos ao prefeito Iokanaan Santana, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) deu início na última terça-feira, 23, a fase de oitivas das testemunhas listadas no processo.

Com a supervisão do advogado da Casa Legislativa, João Bosco Freitas Lima, foram ouvidos: Carlos Kleber da Silva, suposto autor da gravação; André Luiz Silva Fontes, responsável por divulgar fragmentos dos referidos áudios nas redes sociais; e José Ancelmo Alves Ramos, chefe do setor de tributos, órgão mencionado nos áudios.

Ao final dos primeiros relatos, a Comissão definiu que Sônia Ramos Pontes, esposa de Kleber Silva, também será ouvida por ter sido referenciada no testemunho do cônjuge. Na ocasião, foi destacada ainda a notificação mediante “Aviso de Recebimento” de José Robério, que se recusou a receber o ofício de convocação anteriormente enviado pela CPI.

Uma testemunha que atende pelo nome de Daniel foi dispensada e outra não compareceu. O ausente foi o ex-superintendente da SMTT, Luiz Claudio Ferreira Santos, que respondia pela instituição citada em um dos áudios. Luiz Claudio justificou a ausência afirmando estar com suspeita de Covid-19. Com isso, a oitiva dele foi remarcada para o dia 02 de julho, às 10h.

Todos os depoimentos estão sendo registrados em áudio e vídeo para contribuir no processo. A comissão é composta pela presidente Dilma da Colônia (MDB), pelo relator Heldes Guimarães (PSD) e por um membro Pequeno (PL). As respectivas fases da investigação estão sendo documentadas e suas conclusões serão remetidas ao Ministério o Público, respeitando os princípios constitucionais aplicáveis.

ASCOM/ CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ