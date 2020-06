Descontrole no Covid-19

Não há previsão para o fim da pandemia. Isso só vai acontecer quando se chegar a uma vacina que isole as pessoas do contágio. Também quando se encontrar a fórmula para elaboração de um medicamento eficiente. Os estudos se aprofundam no mundo, mas os resultados ainda não se revelaram para isolar ou curar contaminados. No momento, não existe saída mais eficaz que o confinamento social. Enquanto a sociedade não se conscientizar de que a propagação do coronavirus só vai reduzir quando todos ficarem em casa, o grave problema não será resolvido.

A contaminação está na atitude de cada um e se houver o entendimento de que não adquirir a doença é evitar a propagação, talvez se chegue a uma solução mais rápida para salvar a economia. O governador Belivaldo Chagas determinou a abertura de parte do comércio e os lojistas fizeram o dever de casa em relação às recomendações para resguardar seus clientes: álcool 70, distanciamento, obrigatoriedade do uso de máscaras e pias para lavagem das mãos.

Mas a população se mostra incontrolável e descrente. Não demonstra receio de ser vítima do vírus. Grande parte não acredita que exista e a quase totalidade revela pavor à quarentena. As aglomerações são sempre mantidas e já foram registradas brigas sérias, com agressões físicas, entre pessoas que não aceitam o distanciamento. No centro, com a abertura controlada do comércio, se montou um pouco de tudo e os ambulantes usaram de toda a criatividade para fazer funcionar seus negócios, como foi o caso da montagem até de salão de beleza, em plena calçada, para cortes de cabelos (masculino e feminino), barba e sobrancelhas com o uso de cera.

O mais complicado: fazer a barba sem o barbeiro usar máscaras. O risco de contrair o vírus é muito alto. Além disso, havia muita dificuldade em estacionar, tanto que o número de veículos nas ruas parecia bem maior que o de pedestres. O resultado foi o crescimento de pessoas afetadas, na capital e interior, dando sinais de colapso no sistema de Saúde.

O governador Belivaldo Chagas não teve outra saída, senão adiar a reabertura de novos segmentos do comércio e pode até adotar medida mais severa, de fecha-l0 para avaliar, junto a segmentos da sociedade, incluindo sindicatos, associações e demais representações patronais, uma solução que possa recuperar a economia, o que é justo, mas que evite a proliferação do Covid e não leve o sistema de saúde ao caos. A responsabilidade é de todos, inclusive a de reabrir geral e aumentar o número de mortos.

Durante essa semana, novas avaliações serão feitas diariamente e se não houver um recuo nos índices de contaminação, já alarmantes, o próximo decreto pode ser mais duro e distante do que deseja setores da economia.

Decisão previsível

Era previsível que o governador Belivaldo Chagas (PSD) decidisse conter o avanço do Covid-19 em Sergipe, adiando a retomada da economia, para que haja conscientização da população.

*** O número de casos continua em ascensão e os membros dos comitês econômico e científico perceberam que há necessidade de colaboração das pessoas, principalmente no reforço ao distanciamento social e nas medidas sanitárias.

*** Desde sexta-feira passada que o governador, técnicos e cientistas avaliam toda a situação e acompanharam o aumento de infectados e de óbitos.

Maior preocupação

Uma das maiores preocupações do Governo era com o crescimento de infectados, que começava a complicar a ocupação de leitos nas enfermarias dos hospitais públicos e até privados.

*** Quanto à ocupação de leitos das UTI’s está em margens muito acima das possibilidades de atender aos doentes.

*** Além disso, o crescimento de mortes, inclusive em cidades do interior, tem sido uma realidade, mas a população passa a impressão que não leva a sério.

Como resolver?

Há sugestões que devem ser avaliadas, como o controle de entradas na área comercial, com ajuda de lojas e demais setores, para evitar a circulação de quem sai só por sair.

*** Assim como conferir temperatura, exigir uso de máscaras e redução de veículos nos estacionamentos espalhados pelas ruas do centro.

*** Ampliar a conscientização nas famílias que Sergipe não reduziu o crescimento do vírus, evitar com dureza aglomerações e o cumprimento do distanciamento entre pessoas.

Eduardo explica

O presidente do PSDB em Sergipe, ex-senador Eduardo Amorim, disse ontem que, diferente do que informaram à coluna, “em nenhum momento ele foi ‘alijado’ das tratativas relacionadas ao pleito eleitoral deste ano”.

*** – Pelo contrário, tenho sido procurado por quase todos os pré-candidatos que estão se colocando para a disputa eleitoral. E, vale ressaltar, não fui atrás de ninguém, disse Eduardo.

*** E mais: “estão me procurando e minha história de vida, coerência e credibilidade me credenciam como boa parceria para compor com qualquer pré-candidatura”, concluiu.

Evaldo e candidatura

O advogado Evaldo Campos (Podemos) disse ontem que é pré-candidato a vereador pelo partido e está trabalhando dentro do seu estilo.

*** – Não vou receber verba partidária, Fundo Partidário eu não quero, não vou pedir socorro financeiro de ninguém e nem vou fazer aquele material de propaganda.

*** – Mas vou massacrar, como já estou fazendo dia sim dia não, através de áudios, que são menos ouvidos aqui, porque lideranças políticas não têm interesse que ele corra, disse.

Apoio a Zezinho

Evaldo Campos diz que “com Zezinho candidato ou sem Zezinho candidato eu irei disputar o mandato de vereador, embora eu prefira Zezinho disputado a Prefeitura.”

*** – Gosto pessoalmente dele, mas precisa ter apenas um pouquinho de coragem, de determinação e um pouco de ousadia, sem exagero, aconselhou.

Sukita faz BO

O ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita (Republicanos) fez um Boletim de Ocorrência (BO), na Delegacia da cidade, para saber quem usou o seu nome e recebeu o auxílio emergencial de R$ 600, na agência da CEF.

*** A Caixa Econômica já identificou que usaram o nome dele para receber o dinheiro o que se caracteriza como fraude.

*** A CEF vai enviar toda a documentação para a Dataprev com o objetivo de saber quem usou o nome de Sukita e foi beneficiado com o benefício.

Suspeita de Covid

Ex-vereador Emmanoel Nascimento (PT) está internado sob observação no Hospital da Unimed, com suspeita da covid-19.

*** Emmanoel está estável e diz que pode garantir “que não é somente uma gripezinha, como alguns falam por aí”!

Governo faz farra

O senador Rogério Carvalho (PT) lamenta a falta de insumos hospitalares para proteger os profissionais de saúde, e o Governo não liberar o auxílio emergencial para milhões de brasileiros que passam fome.

*** – Enquanto isso, o Governo faz farra com o dinheiro público em associação criminosa!

Emília e candidatura

A vereadora Emília Correa (Patriotas) vem sendo pressionada por parte do partido, de eleitores e dos aliados a ser candidata à prefeita da Aracaju nas eleições deste ano.

*** Emília já não se mostra tão irredutível à disputa majoritária e na segunda-feira, durante reunião com o DEM e MDB, é que decidirá se topa disputar a Prefeitura ou não.

Dentro de consenso

O presidente municipal do PL, Milton Andrade, diz que o seu partido “é cem por cento a delegada [Danielle]” à Prefeitura de Aracaju e defende a expansão de alianças.

*** Milton não põe obstáculo para a formação de uma chapa puro sangue, mas que seja dentro de um consenso dos partidos aliados.

Festa de São João

O pré-candidato do PT, Márcio Macedo, participou ontem de uma festa de São João em sua casa: ele a mulher e dois filhos. Usou a churrasqueira e assou carne.

*** Para não perder a tradição, também teve pamonha, canjica, pé-de-moleque e uma live de forró.

*** Sobre política disse apenas que está mantendo contato com militantes e tem feiro reuniões temáticas de interesse da sociedade.

Ter sabedoria

Diretora do Senac, Priscila Felizola, aconselha: “saber esperar a hora certa é uma virtude. Sair de dentro da bolha do individualismo é ter sabedoria”.

*** E sugere: “Tenhamos empatia! Sim, nós podemos!”

Uma boa conversa

País do forró – O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) participou do São João assistindo a live produzida pela Prefeitura de Aracaju para lembrar sempre o “País do Forró”.

Trade triste – O trade turístico entristecido com o vazio do período. É exatamente no São João e São Pedro que os turistas invadem hotéis, restaurantes e participam dos festejos juninos.

A 18 graus – A festa do São João no interior foi frustrada pelas chuvas intensas que caem, principalmente no sertão, aonde a temperatura chega a 18 graus à noite.

Será que dá? – O ministro Celso Melo, do Supremo, vai decidir se Polícia Federal colherá depoimento de Bolsonaro pessoalmente.

Sabia de tudo – Queiroz não era alvo da investigação, mas conseguiu uma cópia do material, até então restrito à Polícia Federal, ao MPF e à Justiça Federal.

Agressão a repórteres – Em cobertura sobre furto de gado, profissionais do jornal “Em Questão”, de Alegrete (RS), foram agredidos por membros da Brigada Militar.

Suspende pagamento – Banco Central decidiu ontem suspender ferramenta para pagamento pelo WhatsApp em razão de risco na concorrência.

Abre processo – A OAB abre processo disciplinar contra o advogado Frederick Wassef por “conduta de obstrução à justiça”.