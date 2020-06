Entidade comemora 83 anos em ritmo de festejos juninos na Live Forró da Somese

24/06/20 - 10:34:41

No próximo sábado, dia 27 de junho, é dia de celebrar os 83 anos da Sociedade Médica de Sergipe (Somese), a mais antiga entidade médica do Estado. E em tempos do novo coronavírus, causador da Covid-19, em que o isolamento social se faz necessário, o modo de comemorar uma data tão importante tem que ser diferente e especial. Então, já que é preciso ficar dentro de casa, a entidade vai apresentar uma noite virtual de festa e música: a Live Forró da Somese, que será transmitida ao vivo através do canal da instituição no YouTube, a partir das 19h. Lucas Campelo e Maraísa, a Dama do Forró, serão as atrações musicais.

Além disso, o evento contará com os médicos Gilson Nascimento, Dom José do Ban, André Monteiro, João Conrado Guerra Filho, o Dr. Guerrinha, César Faro, Lúcio Prado Dias e Sérgio Lopes, todos integrantes da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores / Seccional Sergipe (Sobrames/SE). E mais: haverá, ainda, as participações especiais da enfermeira Inês Moura, esposa do médico Alvimar Rodrigues de Moura, e de Gustavo Mattos e João Ventura, filhos de médicos.

“Junho é o mês dos nossos festejos juninos e do aniversário da nossa instituição, que, neste ano, está completando 83 anos. Com todos os cuidados necessários para mantermos o nosso isolamento social, iremos celebrar, por meio de uma live na internet e com bastante alegria, estes anos de muito trabalho e realizações. Desse modo, com o objetivo de enaltecer a nossa cultura, preparamos uma programação especial. Está imperdível!”, assegura José Aderval Aragão, presidente da Somese.

Por Laudicéia Fernandes