Inscrições para o Parlamento Jovem terminam no próximo dia 30

24/06/20 - 08:49:35

Termina no próximo dia 30 de junho, o prazo para que estudantes das redes públicas e particulares, se inscrevam no Programa Parlamento Jovem Brasileiro. Para participar, o aluno deve elaborar um Projeto de Lei, com um tema de relevância nacional.

Os interessados devem preencher requisitos a exemplo de ter entre 16 e 22 anos de idade; estar matriculado e frequentando regularmente o ensino médio ou técnico-integrado, na modalidade EJA e nunca ter participado nas edições anteriores (como deputado jovem).

Programa

O Parlamento Jovem Brasileiro é um programa de educação para a democracia, de iniciativa da Câmara dos Deputados, em parceria com o CONSED e com as Secretarias Estaduais de Educação. O objetivo aumentar o engajamento dos estudantes nos processos democráticos através da participação de uma simulação das atividades na capital federal.

Os alunos selecionados irão passar uma semana em Brasília, quando serão empossados como Deputados Jovens e terão a oportunidade de obter experiência parlamentar, acompanhando a elaboração de leis, além da participação em debates importantes com os deputados federais.

Inscrições

O estudante deverá se inscrever no site www.camara.leg.br/pjb, preenchendo um formulário eletrônico e anexando o Projeto de Lei elaborado, além da fotocópia do documento de identidade. E também pelo número de Whatsapp: (61) 3216-1867.

Se o aluno não tiver acesso à internet, poderá encaminhar o Projeto de Lei e demais documentos para o endereço da Coordenação Estadual do PJB/Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura – Seduc, no DASE/SEADES – anexo III, situado na rua Gutemberg Chagas, 169 – DIA – bairro Inácio Barbosa, CEP 49040-780 – Aracaju (SE).

*Com informações da Comunicação Governo de Sergipe

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Divulgação Câmara Federal