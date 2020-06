“É MENTIRA QUE MARCOS SANTANA SÓ TEM UM NOME PARA VICE”, DIZ JORNALISTA

24/06/20 - 06:55:43

A ser divulgada a informação de que o prefeito Marcos Santana poderá colocar Paulo Júnior como vice, por falta de opção, contestou a nota, afirmando “a informação de que no grupo do prefeito de São Cristóvão só tem um nome que pode ser pré-candidato a vice-prefeito que é o Vereador Paulo Junior, não é verdade, pois o PT, também faz parte do grupo do prefeito e está apresentando o meu nome, Jornalista Edmilson Brito, como pré-candidato a vice de Marcos Santana. Inclusive tive uma conversa com Marcos Santana, semana passada, e ele afirmou que meu nome continua na disputa. Inclusive com apoio de liderança estaduais do PT”, disse o jornalista.

Segundo o site Hora News, o Diretório do PT de São Cristóvão tinha lançado a pré-candidatura de Edmilson Brito para prefeito, mas em recente diálogo com o atual gestor, definiu por retirar a candidatura de prefeito e colocou o nome do jornalista na condição de compor como pré-candidato a vice na chapa encabeçada pelo atual prefeito.