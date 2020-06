PMA AMPLIA CANAL DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS

Campanha de informação e orientação à população sobre a Covid-19

Com o bom desempenho do canal de agendamento para as gestantes via telefone, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), resolveu ampliar ainda mais o serviço. Em razão da pandemia do novo coronavírus, as marcações de consultas para os hipertensos e diabéticos também poderão ser feitas pelo número 0800 729 3534, digitando a opção ‘4’.

Os atendimentos para agendar as consultas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e a ligação será direcionada para técnicas do Programa Saúde do Adulto e de doenças crônicas não transmissíveis, as quais agendarão as consultas na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência de cada usuário.

De acordo com a coordenadora da Área Programática e Estratégica da Atenção Primária à Saúde da SMS, Kamila Fialho, o objetivo é ampliar ainda mais o número de serviços que a Prefeitura de Aracaju tem ofertado aos aracajuanos no combate à Covid-19, sobretudo aos grupos mais vulneráveis, além de evitar aglomerações nas Unidades, preservando assim a saúde das pessoas.

“Em maio, abrimos a marcação para gestantes por meio do 0800 e, agora, ampliamos esse cuidado para hipertensos e diabéticos, pois sentimos a necessidade de darmos ainda mais possibilidades para reduzir os riscos de contaminação para esses grupos vulneráveis. Por isso que é tão importante reforçamos que as pessoas desses grupos só saiam de casa em extrema necessidade, na data e hora marcada pelo telefone”, salienta a coordenadora.

Durante as consultas, os usuários desses grupos devem cumprir as recomendações de segurança sanitária para a consulta, como uso de máscara, de álcool em gel e respeitar o distanciamento social de, no mínimo, dois metros.

Lembrando que, quando o usuário manifestar sintomas suspeitos de síndromes respiratórias, ele deve procurar imediatamente as Unidades de referência, que são as UBS Augusto Franco, Geraldo Magela, Ministro Costa Cavalcante, Fernando Sampaio, Cândida Alves, Eunice Barbosa, José Machado de Souza, Onésimo Pinto. “Essas unidades funcionam todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7h às 20h”, complementou Kamila.

MonitorAju

Por meio do mesmo número (0800 729 3534), as pessoas têm acesso ao serviço de monitoramento realizado pelo MonitorAju, que cadastra e acompanha diariamente os casos suspeitos, confirmados, os passageiros que desembarcam na capital e passam pelas equipes que atuam no Aeroporto Santa Maria, e os casos monitorados durante as visitas domiciliares por equipes de médicos e enfermeiros.

Lançado no dia 16 de março, MonitorAju foi uma das primeiras medidas da Prefeitura de Aracaju para o combate ao novo coronavírus e já atendeu cerca de 25 mil casos, entre pessoas que já receberam alta, que continuam sendo monitoradas e recepcionadas no Aeroporto.