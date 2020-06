Prefeitura segue fiscalizando venda de fogueiras e fogos de artifício na capital

24/06/20 - 14:40:23

A Prefeitura de Aracaju, em parceria com o Governo do Estado, continua nesta quarta-feira, 24, com a operação de fiscalização para evitar a venda de fogueiras e fogos de artifício na capital. A ação atende ao decreto municipal que recomenda que a população não utilize esses itens durante o ciclo junino em razão da pandemia.

Na terça-feira (23), cerca de 18 comerciantes instalados no entorno dos mercados centrais, Ceasa e do Mercado Vereador Milton Santos, no conjunto Augusto Franco, foram orientados a recolherem os seus produtos. Já na manhã de hoje, até o momento, as equipes formadas pela Emsurb, Guarda Municipal, Defesa Civil e PROCON do município, além do Corpo de Bombeiros, não identificaram situações irregulares. Os trabalhos terão continuidade ao longo do dia.

O presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, reforça que, a Prefeitura não concedeu nenhum alvará provisório para a venda de fogos em barracas e nem por comerciantes ambulantes. Do mesmo modo, agiu a Polícia Civil e Corpo de Bombeiros”.

Além disso, conforme o presidente, por meio desta iniciativa, a gestão resguarda a vida e a saúde da população, principalmente nesta época em que muitas pessoas são acometidas de doenças respiratórias, entre elas a covid-19.

Luiz Roberto Dantas aproveita e faz um apelo à população para que evite esse tipo de situação que pode ocasionar necessidade de atendimento e, consequentemente, superlotação das redes de saúde privada e pública.

“Assim sendo, continuaremos com essas ações e pedimos às pessoas que tenham compreensão e não insistam. A nossa intenção é manter as atenções voltadas para as questões de saúde pública”, alerta o presidente da Emsurb.

Foto: Felipe Goettenauer

AAN