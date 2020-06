Presidente da CMA firma parceria com a Funcaju e garante transmissão do Forró Caju

24/06/20 - 06:21:54

Pensando em animar a população da capital sergipana, já que este ano todos têm que ficar em casa por causa da pandemia do Coronavírus, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), firmou uma parceria com a Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) e seu presidente, Luciano Correia, para fazer a transmissão do Forró Caju deste ano, na TV Câmara Aracaju.

De acordo com Nitinho, a solicitação foi feita pelo presidente da Funcaju. “Entendemos que o momento é crítico, mas não podemos deixar a população desanimar neste período onde as tradições nordestinas falam mais alto. De pronto conversei que a parte técnica da TV Câmara e garantimos a transmissão de toda a programação do Forró Caju deste ano, que será on-line e pela TV Câmara, e valoriza os artistas locais”, enfatizou.

A transmissão começa na véspera de São João e vai até o dia 29, dia de São Pedro. Serão seis dias de muito forró, a partir das 21 horas até 1h da madrugada.

Então sintonize na TV Câmara, canal 48.4 e curta o Forró Caju #emcasa .

Fonte e foto assessoria