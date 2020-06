Reajustes na berlinda

24/06/20 - 08:38:25

Assim que botou os olhos nos reajustes salariais da elite política de Sergipe, o procurador-geral da República Augusto Aras moveu uma ação contra a ilegalidade da mordomia. Segundo ele, o aumento concedido recentemente ao governador Belivaldo Chagas (PSD), à vice Eliane Aquino (PT) e aos deputados estaduais afronta os princípios constitucionais e, por isso, deve ser anulado. Aras jura que a lei proíbe atrelar os reajustes dos deputados federais aos subsídios dos parlamentares estaduais, como também não pode ocorrer atrelamento da majoração do governador e da vice aos vencimentos dos desembargadores. Seguindo esse efeito cascata, se o Supremo Tribunal Federal acatar a ação do procurador-geral, é provável que os salários de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, de promotores e procuradores de Justiça também sejam tesourados. Ao recorrer à Justiça para fazer cumprir a legislação, Augusto Aras está prestando um relevante serviço ao governo de Sergipe, que vive se queixando de não ter dinheiro para atender necessidades básicas da população. Marminino!

Pisou no freio

O governador Belivaldo Chagas (PSD) voltou atrás na ideia de autorizar a reabertura do comércio nesta quarta-feira. A decisão foi tomada, após ele analisar o quase colapso da rede hospitalar, o baixo índice de isolamento social e o número de infectados e mortos pela Covid-19 no estado. Depois de ouvir a equipe técnica, Chagas adiou para segunda-feira próxima, a implantação da Bandeira Laranja, que permite a reabertura de vários setores do comércio. Belivaldo, contudo, deixou de fora deste prometido afrouxamento Aracaju, Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. Fez muito bem!

Números trágicos

A pandemia não para de fazer vítimas em Sergipe. De anteontem para ontem, foram registrados 499 novos casos de coronavírus e 20 óbitos. Mais de 19 mil pessoas já testaram positivo para a Covid-19, das quais 511 morreram. Apesar desta triste escalada da doença, os sergipanos continuam indo às ruas e praias, além de se aglomerarem no comércio como se tudo não passasse de uma gripezinha inofensiva. Ontem, uma multidão se acotovelou na Ceasa para comprar milho verde, amendoim e outras guloseimas desta época junina. Só Jesus na causa!

Partidos em excesso

É exagerado o número de partidos devidamente registrados no Brasil, sem contar os quase 70 aguardando na fila para serem legalizados pela Justiça Eleitoral. Criar uma sigla política hoje é menos complicado do que abrir uma empresa. Essa facilidade tem contribuído para aumentar os índices de abstenção, já que o eleitor se recusa a referendar as patifarias dos políticos, a maioria interessada unicamente em se eleger para roubar, fazer fortuna pessoal. Crendeuspai!

Campanha inusitada

A campanha eleitoral deste ano não terá comícios, grandes carreatas e visitas às feiras livres para os tradicionais apertos de mãos e tapinhas nas costas dos eleitores. Pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora da Glória, o ex-deputado estadual Jairo de Glória (Republicanos) está convencido que a campanha será feita exclusivamente pela internet. Mesmo assim, ele está disposto a participar do pleito e já tem até pré-candidata a vice. É a vereadora Tita (Republicanos), que está no quarto mandato parlamentar. Então, tá!

Hoje é dia de batente

Os servidores da Prefeitura de Aracaju estão trabalhando nesta quarta-feira, feriado de São João, e vão trabalhar no próximo dia 29, dedicado a São Pedro. O funcionamento das atividades na Prefeitura respeita os decretos municipais de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Diferentemente, o funcionalismo estadual está de folga hoje, graças ao ponto facultativo decretado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Isso não significa dizer, porém, que a galera está liberada para sair batendo pernas por aí. Fiquem em casa, pois a Covid-19 não é brincadeira. Aff Maria!

Por fora

Pesquisa constatou que 25% dos consultados – um em cada quatro – ignoram que pagam impostos no seu dia a dia, contra 73% que sabem estar pagando algum tipo de imposto. Segundo a consulta feita pela Fecomércio (RJ), dentre os 73% que afirmam pagar algum tipo de imposto, 69% destacaram tributos municipais, como IPTU e taxas de iluminação e de lixo; 54% citaram impostos indiretos sobre serviços e produtos; 39% salientaram impostos estaduais; e 17% lembraram dos impostos federais, como o Imposto de Renda. Ah, bom!

Ex-vereador internado

O ex-vereador aracajuano Emanuel Nascimento (PT) está internado numa clínica particular da capital com suspeita de coronavírus. Ele comunicou o fato, ontem à noite, pelas redes sociais: “Estou estável, porém, posso garantir que não é somente uma gripezinha, como alguns falam por aí”, escreveu. Emanuel pediu aos amigos que “se cuidem e fiquem em casa”. Melhoras, amigo!

TV mais velha

O presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), está comemorando os 16 anos de fundação da TV Alese. Ele ressalta que a emissora mantida pelo legislativo tem destacado as riquezas naturais e culturais de Sergipe, além de investir na boa informação. Foi na administração de Luciano que o TV Alese passou a ser uma emissora de sinal aberto, podendo ser assistida por todos os sergipanos. Legal!

Mamando nas tetas

Nunca é demais alertar o eleitor sobre os políticos copa do mundo, que só aparecem de quatro em quatro anos para pedir votos. Muitos deles são corruptos de carteirinha, que fazem da atividade política um meio para se locupletar. Quando eleitos, estes mequetrefes se preocupam apenas em defender os próprios interesses. Enquanto não for feita uma reforma política nesse país e o povo continuar votando em troca de vantagens pessoais, políticos safados e corruptos vão permanecer mamando nas generosas tetas públicas. Misericórdia!

