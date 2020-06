Rosman: pequenas empresas terão que adotar medidas inovadoras para retomada da economia

24/06/20 - 16:30:33

O pré-candidato a vereador de Aracaju, Rosman Pereira (PP), vem demonstrando bastante interesse em ajudar a capital a desenvolver estratégias de valorização ao empreendedorismo, área que atua no momento. Com a informação de que o Brasil se encontra na 20º posição em um ranking mundial de ecossistemas de startups, o pré-candidato defende que Aracaju crie ambientes incentivadores para esse tipo de empreendedorismo.

As startups são empresas em fase inicial, que possuem propostas de negócios inovadoras e com grande potencial de crescimento. “Eu sou um grande admirador desse modelo de negócio, e uma das nossas propostas como pré-candidato a vereador por Aracaju é elaborar projetos de lei que favoreçam na capital a utilização de tecnologias voltadas às startups”, destacou, o pré-candidato.

Segundo Rosman, com a pandemia, diversas empresas terão de que se atualizar de acordo com as novas tecnologias. “A realidade que iremos enfrentar, em virtude da pandemia, forçará soluções criativas e inovadoras para garantirmos a retomada da economia e dos empregos”, diz.

POR ASCOM/ROSMAN PEREIRA