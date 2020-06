Confira as atrações do Forró Caju em Casa neste 24 de junho

Para animar a população aracajuana numa das principais datas do ciclo junino, o dia de São João, o segundo dia de programação do Forró Caju em Casa contará nesta quarta-feira, 24, com mais sete atrações musicais, cujas apresentações são transmitidas online, em formato de lives, no canal da Prefeitura de Aracaju no YouTube, sempre a partir das 21. O evento é uma realização da Prefeitura, coordenada pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju).

Somente com artistas sergipanos, o Forró Caju deste ano foi concebido para fomentar a cadeia artística local, um dos segmentos da economia da cultura afetados pela pandemia do novo coronavírus, a partir da seleção de propostas por meio de um edital emergencial.

Quem abre a programação desta quarta é o Trio Pega na Rua, às 21h; em seguida, às 21h30, será exibido o show de Nanã Trio, seguido por Balança Eu, às 22h e Marcos Giva às 22h30. Forrozin dos Faranis dá prosseguimento às apresentações, com show às 23h; Lourinho do Acordeon às 23h30 e Banda Xamego de Menina à meia-noite.

Confira aqui a programação completa.

Fonte e foto AAN