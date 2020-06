Unit realiza Live Arraiá Solidário no próximo domingo, dia 28 de junho

24/06/20 - 15:27:31

Arraiá Solidário da Unit oferece a artistas locais a oportunidade de se aproximar do público e até de arrecadar cachê em meio à pandemia. Unit fornece toda estrutura do evento

Se tem algo que está ajudando muita gente durante esse isolamento social são as lives (ou simplesmente transmissões de eventos ao vivo em redes sociais) – sejam de shows ou de outros assuntos que viabilizam a conexão de pessoas sem o contato físico, claro.

Pensando nisso e na valorização da identidade cultural dos sergipanos, no próximo domingo, dia 28, a partir das 13h, a Universidade Tiradentes – Unit – realizará a Live Arraiá Solidário com quatro atrações sergipanas para que arrecadem fundos e garantam a celebração do São João que a pandemia suprimiu dos calendários juninos.

Com o cancelamento de shows, os artistas sergipanos tiveram queda de renda em especial no mês mais importante de suas carreiras, o de junho. Assim surgiu a Live Arraiá Solidário da Unit que tem o objetivo de ajudá-los a terem maior visibilidade e, assim, colaborar com a arrecadação de fundos.

Nesta iniciativa, a Unit se responsabiliza em oferecer o espaço estrutura, decoração, iluminação e som, além do streaming de qualidade para que a live aconteça. A ideia é que os artistas convidados possam conquistar seus próprios cachês e até mesmo parcerias com empresas para benefício próprio. Afinal, a ideia da Live Arraiá Solidário é levar os cantores para o mais próximo possível do público.

A gerente de Marketing interina da Unit, Catarina Barreto, explica que a Universidade Tiradentes sempre valorizou a cultura e busca constantemente realizar ações de cooperação e responsabilidade social como essa.

“Faz parte dos valores da Unit e nesse momento de pandemia, pensamos em como os artistas locais poderiam se conectar com o público. Então para proporcionar um momento de comemoração, tanto para os artistas, quanto para nossos alunos e colaboradores que também são apreciadores do trabalho deles, a melhor forma para não deixar essa data passar em branco foi preparar essa live. No domingo, os artistas locais poderão arrecadar seus couverts como quiserem”.

O interessado em contribuir com os artistas pode enviar uma mensagem de incentivo para https://hs.unit.br/live-arraia-solidario que também já vai receber o link da transmissão em seu e-mail.

Live Arraiá Solidário

Para trazer a alegria dos festejos para dentro de casa neste dia 28, você pode contar com a sanfona, a zabumba e o triângulo de Marcos Giva, Os Faranis, Nineia e Os Pés de Cana . A transmissão da Live será no Youtube e Facebook da Unit, além também ocorrer nos perfis das bandas, cada uma no seu horário.

Confira a programação:

13h – Marcos Giva

15h15 – Os Faranis

17h30 – Nineia Oliveira

19h45 – Os Pés de Cana

