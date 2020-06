Vereador Jason Neto não aceita corte de energia durante a pandemia

24/06/20 - 13:37:43

Na manhã desta quarta (24), durante a sessão online da Câmara Municipal de Aracaju, Jason Neto (PDT) se posicionou a favor do projeto de lei 67/2020, que proíbe o corte de energia durante o período da pandemia do Covid-19. O projeto de Lei foi apresentado pelo vereador Américo de Deus (Rede).

“Desde que tomei conhecimento desse projeto, percebi a importância para a população aracajuana. Estamos passando por um momento de extrema dificuldades. Acho justo que a empresa de energia elétrica não faça cortes de energia durante a pandemia”, disse o vereador.

Além disso, o vereador frisou que as dificuldades impostas pela pandemia vem afetando as diferentes classes sociais. “É importante lembrar que mesmo os empresários ou pessoas que têm uma condição de vida melhor, vem passndo por dificuldades. Pior ainda a situação para as comunidades pobres, que não estão tendo como arcar com as despesas. Esse projeto irá beneficiar as pessoas”, explicou Jason Neto.

Fonte e foto assessoria