Vereador pede construção de caixa d’água para evitar a Covid-19

24/06/20 - 09:01:05

De acordo com recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), diante da pandemia que tomou conta do mundo, uma das medidas de proteção é a higienização de ambientes e levar sempre as mãos com água e sabão para evitar a contaminação pela Covid-19.

Embora pareça simples, muitas famílias de diversos bairros de Aracaju/SE não têm conseguido enfrentar essa batalha por uma razão que ainda acontece nos tempos de hoje: A falta de água. Uma das localidades que mais têm sofrido é a do bairro Soledade. Moradores pediram ajuda ao vereador Cabo Didi (PSC) que, depois de entender o problema, esteve em reunião na Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), e logo depois na Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB), para protocolar o pedido de construção de uma caixa d’água na região para melhorar a vida das pessoas.

Cabo Didi lembrou as recomendações feitas pelas Secretarias de Saúde do Estado e Município, que na prática quase não acontece. “O ato de lavar as mãos é apresentado como uma alternativa eficaz na prevenção de infecções graves, impedindo o risco de transmissões. Mas, como a população pode evitar esse vírus que já matou quase 500 pessoas aqui no estado, sem nem ter água em casa? Sem água o risco de contaminação multiplica. Precisamos tomar providência o mais rápido possível para que os moradores da Soledade possam ter caixa d’água e estrutura de limpeza para evitar o Coronavírus que se alastra em nossa cidade. Não é apenas falta de água, nesse caso já é uma situação de saúde pública”, chamou atenção para a grave situação enfrentada pela população, o Cabo Didi.

por Patrícia França