Amintas vai ao MP pedir para apurar as trocas de acusações entre Nitinho e Vinícius Porto

25/06/20 - 06:01:57

“Bate boca, o tempo fechou, o pau comeu, o circo pegou fogo, foi tenso, foi grave, clima pesado”, tudo isso e muito mais, se encaixa na definição da sessão extraordinária, on-line, da Câmara de Vereadores de Aracaju, na manhã desta quarta-feira, 24, dia de São João. O presidente da Casa Josenito Vitale e o ex-presidente, Vinícius Porto, lavaram a “roupa suja”. Em meio a discussão acalorada, denúncias muito graves que precisam ser apuradas.

Agora, as trocas de acusações entre Nitinho e Vinicius vai parar no Ministério Público Estadual (MPE) já que o vereador cabo Amintas disse que irá pedir ao MPE que as denuúncias sejam investigadas. “Já me antecipo que vou levar o caso ao Ministério Público Estadual”, disse Amintas.

A discussão começou quando Nitinho apresentou requerimento de urgência para votar os subsídios do prefeito, vice, secretários municipais e vereadores, referente ao quadriênio 2021-2024, cuja proposta é manter os salários nos mesmos patamares aos atuais.

Sobre o requerimento, Vinicius disse “que eu não concordei na época era cortar verbas que eram utilizadas para pagamento de advogados, jornalistas, equipe de comunicação, cujo nós temos contratos de 12 meses”.

A confusão – Nitinho reclamou das críticas que vem recebendo do colega Vinicius e por conta disso, disse que ele queria receber verbas irregularmente. “Venho recebendo críticas de Vinícius e posso provar, desde a época em que suspendi o pagamento de verbas indenizatórias no início da pandemia. Ele (Vinicius) queria continuar recebendo as verbas irregularmente”.

Já Vinicius informou que irá se reunir com sua assessoria jurídica para ver qual posição irá tomar.

Veja o vídeo