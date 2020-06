‘Aracaju pela Vida’ já realizou mais de 30 visitas domiciliares a pacientes com covid-19

25/06/20 - 07:36:08

Como objetivo de ampliar o monitoramento dos casos da covid-19 na capital, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), criou o ‘Aracaju pela Vida’. Lançado nesta segunda (22), até esta quarta-feira, 24, as seis equipes de médicos e enfermeiros visitaram mais de 30 residências nos bairros Centro e Soledade, onde moram pacientes que já foram atendidos nas unidades de referência para o coronavírus e atualmente estão em isolamento.

A técnica da Rede de Atenção Primária da SMS, Sindaya Belfort, explica que o projeto ‘Aracaju pela Vida’ foi criado para ampliar o serviço do MonitorAju. “Até o momento, realizamos 14 testes para detecção da covid-19 e vamos continuar observando a evolução da doença nessas famílias, se elas precisam ou não de um encaminhamento para unidades de referência. Isso nos possibilitará reduzir o agravamento das pessoas infectadas e, com isso, a necessidade dos leitos de UTI”, contextualizou.

As visitas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, nos mesmos dias e horários de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), e os dois primeiros bairros foram escolhidos por terem uma maior concentração dos números de casos pela divisão de população territorial.

Avaliação

O médico Rodrigo Damázio, que participou das primeiras visitas, avaliou como positivo o primeiro dia de trabalho. “Nas primeiras visitas, fizemos alguns testes, dispensamos medicamentos e fomos recebidos por muita alegria e expectativa por todos. Tivemos uma impressão muito positiva desse trabalho. Esperamos que esse projeto possa gerar ainda mais resultados positivos”, opinou.

A enfermeira Carine Ferreira também afirma que a equipe foi bem recebida pelos pacientes. “Fomos muito bem recebidos, realizamos todos os procedimentos. No geral, foi uma boa experiência para os profissionais, mas, principalmente, para os usuários. Muitos pacientes ainda sentem medo e essa visita faz bem também para o psicológico de quem nos recebe, além de dar mais segurança nas condutas que devem ser tomadas, caso haja alguma complicação”, ressaltou.

A enfermeira Helen Cristiny avalia que a importância do projeto é justamente o acompanhamento da evolução de cada paciente monitorado pelo município. “Em nossas visitas, já vimos muitos casos em regressão, já estáveis. Porém, quando conseguirmos mais dados das UBS, teremos a possibilidade de atuar com pacientes mais agravados, o que vai ser essencial para encaminharmos as pessoas aos leitos de retaguarda no momento certo”, avaliou.

MonitorAju

Lançado no dia 16 de março, o serviço MonitorAju foi uma das primeiras medidas da Prefeitura de Aracaju para o combate ao novo coronavírus. Segundo a Secretaria da Saúde de Aracaju, já são cerca de 25 mil atendimentos, entre pessoas que já receberam alta, que continuam sendo monitoradas e recepcionadas no aeroporto.

O serviço telefônico e online no qual os aracajuanos podem consultar informações e esclarecer dúvidas sobres o vírus e os quadros suspeitos da doença. Todas as pessoas que tiverem dúvidas em relação ao contágio da covid-19 podem acessar o site da Prefeitura de Aracaju e preencher um formulário disponibilizado no endereço: https://www.aracaju.se.gov.br/monitoraju ou pelo número 0800 729 3534.

AAN

Foto: Marcelle Cristinne