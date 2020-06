Baleia Rossi e Sérgio Reis: “MDB apoia extensão auxílio emergencial por 2 meses”

Pedido foi feito por Fábio Reis em reunião nacional do partido

O presidente do MDB Sergipe, Sérgio Reis, conversou com o presidente nacional do partido, Baleia Rossi, na tarde desta quarta-feira, 24, em uma live nas redes sociais.

Um dos primeiros temas discutidos entre os dois dirigentes foi o adiamento das eleições, que apesar do posicionamento do MDB Nacional a favor da mudança de datas, foi permitido aos deputados federais filiados ao partido o livre posicionamento.

Outro tema que chamou a atenção foi o Auxílio Básico Emergencial. Preocupado com a situação da população sergipana com a proximidade do fim do período de pagamento do auxílio emergencial do governo federal, Sérgio Reis questionou Baleia Rossi sobre a posição do partido com relação a extensão por mais dois meses do benefício sem mudança nos valores.

Baleia, por sua vez, destacou a defesa enfática realizada pelo deputado Federal Fábio Reis a respeito da extensão em uma reunião do partido. De acordo com presidente nacional, Fábio teria solicitado o apoio na garantia deste direito à população. Isso permitiu que o MDB optasse por apoiar integralmente o pleito.

Por Rafael Almeida