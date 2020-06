CDL/SPC VOLTA A ATENDER AO PÚBLICO NA SEGUNDA-FEIRA, 29, DAS 09 ÀS 15 HORAS

25/06/20 - 12:57:36

Após o decreto governamental autorizando ao retorno da abertura gradual do comércio em Aracaju e regiões do Estado, a Câmara de Dirigentes Lojista da capital (CDL), comunica ao público em geral e aos associados, que o Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) – banco de dados sob o controle da entidade – voltará a atender as pessoas presencialmente a partir desta segunda, 29, no horário das 9 às 15h, de segunda a sexta-feira.

De acordo com Brenno Barreto, presidente da CDL, a entidade irá cumprir todas as regras de distanciamento social e cuidados preventivos quanto à presença das pessoas no atendimento, “tanto como proteção aos nossos colaboradores, quanto aos que vão procurar o serviço do SPC e outras demandas por meio das consultas presenciais”, arremata.

Ele frisou que, mesmo diante da pandemia, os serviços do SPC/Brasil continuam à disposição do grande público gratuitamente por meio da internet, através do site do sistema na opção “SPC Consumidor”, sem que haja necessidade da presença do cliente em nossa sede.

“De qualquer forma, vamos acompanhar a tendência de abertura gradual do comércio, montando em nossa sede, na rua Santa Luzia, 570, bairro São José, uma logística com todos os cuidados para evitar a propagação do coronavírus, preservando nossas vidas”, concluiu Brenno.

O que vai abrir – Pelo decreto governamental, estão autorizados a abrir a partir do dia 29 de junho, escritórios de prestadores de serviços e serviços em geral (publicidade e agências de viagem, entre outros); clínicas e consultórios de odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e podologia. Também estão permitidos operadores turísticos; atividades de treinamento de desporto profissional e alguns setores do comércio (cosméticos, perfumaria e higiene pessoal, material de escritório e papelaria). Estacionamentos privados também voltarão a funcionar na capital. Todos os estabelecimentos deverão funcionar em horário especial, das 9h às 16h.

Por Elton Coelho