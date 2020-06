CHUVAS DEVEM PERMANECER DURANTE O FIM DE SEMANA NO ESTADO DE SERGIPE

25/06/20 - 14:04:58

As temperaturas devem cair e a mínima pode chegar aos 18 ºC em algumas cidades do interior do estado

O fim de semana deve ser marcado por mais chuvas na maior parte dos territórios sergipanos. As áreas de instabilidade ficam restritas em todo litoral da região Nordeste. De acordo com estudos realizados pelo Departamento de Meteorologia da Superintendência Especial dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma) e informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nesta quinta-feira, 25, a máxima pode chega a 31ºC e a mínima 20ºC, com intensidade de ventos fracos e moderados e a umidade pode variar entre 45% a 95% em todo Estado com pancadas de chuvas isoladas no leste e agreste do Estado e temporal concentrado, no sertão.

Para esta sexta-feira as temperaturas tendem a cair ainda mais, chegando aos 18 ºC nos municípios do Território Centro Sul do estado, a exemplo de Simão e Riachão do Dantas. A chuva deve predominar durante todo o fim de semana. O acumulado de chuva em Sergipe já passa dos 100 mm desde o início do mês de junho, acompanhando a média histórica.

O meteorologista da Serhma, Overland Amaral, pontua que para todo o território sergipano o tempo nublado com possibilidade de chuvas intensas e queda de temperatura deve predominar. “Com a chegada da nova estação que é a mais chuvosa do ano, os sergipanos devem tirar mesmo seus agasalhos do guarda-roupa, pois a previsão para amanhã, 26, é de temperatura mínima que pode chegar aos 18ºC em algumas cidades. Para o fim de semana teremos temperaturas oscilando entre 32º C e 18º C. Ainda entre os dias 30 de junho e 08 de julho, as chuvas ficaram em torno de 60 mm, em Sergipe”.

Fonte e foto ASN