Covid-19: SMTT estabelece protocolo para o transporte coletivo

25/06/20 - 15:49:04

Campanha de informação e orientação à população sobre a Covid-19

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju estabeleceu, na quarta-feira (24), um protocolo para o transporte público da capital, que determina a realização de diversas ações e medidas para o combate à propagação do novo coronavírus no sistema.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, ressalta que a Prefeitura de Aracaju vem buscando alternativas eficazes para o enfrentamento à pandemia e que o objetivo do protocolo é contribuir com as ações do Município e Estado para a retomada segura das atividades da capital.

Ele explica que parte do que consta no protocolo já vem sendo executado pela Prefeitura de Aracaju, a exemplo da desinfecção diária dos ônibus e disponibilização de álcool em gel em todos os terminais de integração

“Os secretários de mobilidade das capitais vêm discutindo melhores práticas para o transporte público neste momento de pandemia e, alinhado com a portaria do Ministério da Saúde publicada no dia 18 de junho, estabelecemos um protocolo para o transporte, visando à prevenção do coronavírus nos coletivos e a redução dos riscos de contaminação. O Município tem atuado para dar mais proteção a quem utiliza os ônibus na capital e, agora, em mais uma medida, determinamos às empresas do sistema a pintura de sinalizações no piso dos ônibus para demarcar a distância mínima entre os passageiros em pé”, detalha, ao destacar que as empresas têm até o próximo domingo, dia 28, para pôr em prática a determinação.

Renato Telles frisa ainda a importância da colaboração da população na luta para evitar a propagação da covid-19 e que o distanciamento social, aliado ao uso de máscara e a higienização frequente das mãos antes do embarque e logo após o desembarque, continuam sendo essenciais para evitar a transmissão do coronavírus.

“Precisamos fazer um pacto com a sociedade porque a luta contra o coronavírus precisa da colaboração de todos. Por isso, recomendamos, além do uso da máscara e da higienização correta das mãos, que as viagens sejam realizadas com passageiros sentados na totalidade da capacidade do veículo e que os usuários em pé mantenham a distância mínima, respeitando as marcações no piso. Continuaremos acompanhando diariamente o comportamento do sistema e as adequações na frota serão feitas conforme a demanda”, disse o superintendente da SMTT.

Medidas do protocolo

Desde o início dos primeiros casos de coronavírus em Aracaju, a SMTT está adotando medidas para prevenir a disseminação do vírus no transporte coletivo. Constam no protocolo:

– Disponibilização de álcool gel nas catracas de entrada dos terminais;

– Campanhas educativas nos terminais e garagens para motoristas, cobradores, fiscais e usuários sobre o protocolo do transporte público;

– Recomendação de proteção, por meio de isolamento, da posição do motorista e cobrador;

– Limpeza e higienização dos ônibus em balaústre, corrimão, assentos e outros itens em que haja contato dos passageiros, nas garagens e no intervalo de repouso quando os veículos estiverem em operação;

– Manter janelas abertas para circulação de ar;

– Obrigatório uso de máscaras por motoristas, cobradores, fiscais e passageiros;

– Orientação para pagamento preferencial através de cartão eletrônico de transporte Mais Aracaju, evitando manuseio de dinheiro;

– Concessão de gratuidade ao idoso apenas no horário das 10h às 15h;

– Suspensão da gratuidade do estudante até a reabertura das respectivas instituições de ensino;

– Recomendação para manter distanciamento nas filas de embarque dos terminais conforme marcação no piso;

– Recomendação para manter higienização dos banheiros dos terminais de integração e disponibilização de sabão líquido, bem como cartazes afixados com orientação sobre a forma de lavagem correta das mãos;

– Recomendação para que as viagens sejam realizadas com passageiros sentados em sua totalidade da capacidade do veículo, e passageiros em pé, observada a distância de 1 metro entre eles, com a sinalização no piso.

