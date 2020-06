Defesa civil estadual atende ocorrências em Laranjeiras e Riachuelo

As fortes chuvas das últimas horas causaram deslizamentos que tiverem atendimento imediato

O Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec) atendeu, na ultima terça-feira (23), a solicitação da Defesa Civil de Laranjeiras para uma ocorrência de deslizamento ocasionada pelas fortes chuvas.

Segundo diretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil estadual (Depec), Major Luciano Queiroz, houve um deslizamento de um muro de arrimo em uma residência no município, sem vítimas e, para evitar mais danos, foi colocada uma lona para proteção imediata e não destruiu o muro da casa. Mesmo assim, por precaução, a Depec orientou a retiradas de duas famílias abaixo dessas casas que apresentaram deslizamento. “Apesar de ser contido a tempo, por precaução, porque as chuvas ainda continuam, orientamos a Defesa Civil municipal a retirada momentânea dessas famílias para um aluguel em local seguro”, explica.

Em Riachuelo, a Depec constatou que o Rio Sergipe, que banha a cidade, está com um grande volume de água, e por continuar chovendo, há uma preocupação na evolução das águas pluviais canalizadas através dos rios Sergipe, Danguinha e Jacarecica, tendo em vista que a Barragem Jacarecica 2 está liberando água através do seu sangrador. O Departamento de Defesa Civil do município solicitou orientação e informou que desalojou três casas com risco de danos severos.

“Cada casa só havia um morador. São pessoas de idade que se dirigiram a casa de parentes e amigos por prevenção, por conta das chuvas e da elevação do rio, mas está tudo sob controle. Continuamos monitorando e dando suporte a defesa civil municipal”, explicou o capitão Alysson Carvalho, secretário executivo do Depec.

Informações e foto Defesa Civil