Externato São Francisco realiza o tradicional ‘Arraiá do Chico’ em casa

25/06/20 - 10:50:08

O tradicional ‘Arraiá do Chico’ realizado pelo Externato São Francisco de Assis para comemorar o mês junino vai ser realizado neste ano diferente, porém, muito animado, solidário e especial como sempre. A festa foi transformada em uma live e todos vão poder acompanhar de casa e se divertir muito com grandes atrações.

A Live que tem o tema ‘Cultura e tradição’ vai ser apresentada pelos jornalistas Fredson Navarro e Marcele Machado, a partir das 17h do dia 8 de julho no canal do Externato São Francisco de Assis no Youtube e ninguém pode perder.

Vão se apresentar os artistas: Fabio Lima, Thiago Sol, Maraísa a Dama do Forró, Mário do Forró e Fabricio Rodrigues.

A festa online vai contar ainda com sorteio de brindes e os internautas podem colaborar com o trabalho realizado pela instituição que acolhe crianças carentes através do QR Code.

O Externato São Francisco de Assis é uma instituição que atua juntamente com a Obra Social Frei Caetano de Messina em Aracaju, atendendo crianças de famílias carentes e/ou em situação de vulnerabilidade social ofertando Creche, Educação Infantil. Atualmente, atende crianças, na faixa etária de 2 a 10 anos. O Externato foi fundado em 1964 e é dirigido pelas Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho.

Colabore com a obra fazendo doações através das contas: Banco do Brasil Ag.: 3361-8 C/C 411.469-8 ou Banese Ag.: 014 C/C 03.101.146-0. Outras informações através do número (79) 9 9158-6400.

Fonte e foto assessoria