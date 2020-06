HEBERT PEREIRA ARTICULA O NOME PARA A VICE EM SUA CHAPA NA BARRA

25/06/20 - 06:34:47

Segundo informações de bastidores, o pré-candidato a prefeito do Cidadania em Barra dos Coqueiros, Hebert Pereira está desde o início da semana na articulação do nome para vice-prefeito em sua chapa majoritária.

Em reunião virtual feita na noite desta quarta-feira com pré-candidatos a vereadores teria ficado decidido que o vice sairia do maior povoado da Barra e de uma família muito conhecida e bem vista na política do município.

Esse pré-candidato teria se filiado ao Cidadania em abril desse ano como um dos possíveis nomes para compor na vaga de vice caso assim escolhesse o grupo.