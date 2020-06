Neto Batalha afirma que é possível fazer diferente pela população de São Cristóvão

25/06/20 - 05:29:07

Nesta terça-feira, 23, véspera de São João, o pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, Neto Batalha, usou as suas redes sociais para manifestar o seu carinho ao povo São-cristovense.

Na publicação Neto Batalha declarou o seu amor pela cidade e destacou o momento difícil em que o povo nordestino terá que comemorar uma das festas mais populares e simbólicas da época para a região, dentro de suas casas, uma realidade atípica para todos.

“Quero externar todo meu apreço e amor, pela cidade e pelo povo de São Cristóvão. Cheguei na cidade com poucos dias de vida e aqui cresci e me criei, alimentando a cada dia a minha admiração por tudo o que faz parte da história, tradições e costumes dessa terra que me acolheu com tanto carinho”, afirmou.

Ainda em sua fala ele relembrou os feitos de seu pai, Armando Batalha, e garante que irá usar toda essa experiência em favor do povo de São Cristóvão. “Acompanhei de perto todo o desenvolvimento conquistado para o município, fruto do trabalho do meu pai, Armando Batalha, que tanto contribuiu para que os cidadãos tivessem um futuro melhor. É a partir do seu legado e experiências, boas, às quais agradeço a confiança nele depositada, e ruins, afinal errar é humano, que irei me pautar para fazer melhor”, declarou.

O vídeo foi finalizado pelo pré-candidato a prefeito com um desabafo, aos desmandos e falta de zelo para com os cidadãos. “Não suporto mais ver a forma que as pessoas da minha amada São Cristóvão vêm sendo tratadas, pois foi com elas com que eu cresci e aprendi, e pelas quais tenho profundo carinho e respeito. Portanto quero ouvir de perto a população da minha cidade que é motivação para minha vida. É com esse pensamento que acredito que é possível fazer diferente pela população de São Cristóvão”, conclui Neto Batalha.

Da assessoria