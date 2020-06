O corona e a política

Sergipe começa a demonstrar maior preocupação com o Covid-19. Mesmo os céticos já reconhecem que não dá para brincar. Até o presidente Jair Bolsonaro, que foi o primeiro a minimizar a proliferação do vírus e suas consequências, classificando-o de “gripezinha”, já se rendeu ao quadro de afetados e mortos no Brasil. Fará publicidade de orientação para prevenção da doença em todo o País. Os empresários, através de suas associações, estão publicando vídeo nas redes sociais para conscientizar a população quanto a propagação do vírus, lembrando que é importante a recuperação da economia, mas com todos vivos e saudáveis.

O coronavirus virou discurso de opositores aos Governos municipais e estaduais. E não se esperava diferente, porque com a paralisação das atividades, inclusive políticas, foi o que restou para engordar os discursos críticos. Pandemias não anunciam dia e ora de acontecer. Surpreendem. E nenhum Governo do mundo se prepara para enfrentá-la. Atua de acordo com a sua expansão e toma atitudes para conter o crescimento, como foi feito de forma clara e transparente em Sergipe, através de medidas para evitar grandes aglomerações e isolamento social.

O maior problema é convencer a população a ficar em casa. Não se conseguiu segurar até mesmo pessoas de alto risco, que além de ir às ruas não atendiam as recomendações de distanciamento, limpeza das mãos e uso de máscaras. Parte significativa da sociedade desafiou o vírus, não acreditou em sua letalidade e preferiu tratá-lo como doença que só atinge idosos. Agora percebe o seu crescimento e certamente vai se proteger, depois que se constata um aumento considerável de afetados e óbitos.

Em razão da pandemia, a questão política foi para segundo plano, mesmo com as eleições próximas, mas com possibilidade de serem transferidas para o final do ano. E isso fez com que se iniciassem conversas para formação de alianças, capaz de fortalecer candidaturas, como já vem ocorrendo em Sergipe, principalmente em Aracaju. Claro que os pré-candidatos evitam falar sobre essa movimentação política, para não confundir o eleitorado em relação à preocupação com a pandemia. Mas não dá para ignorar a articulação de candidaturas, se o pleito vai acontecer mesmo que dificulte as convenções e [mais ainda] a campanha presencial.

Ontem, nos bastidores, um articulador político admitiu que Aracaju sem São João ficou muito triste e continuará assim até o final dos festejos juninos, com o São Pedro, no dia 29. Mas destacou um fato que poucos imaginaram: “foi pior para os candidatos de oposição”, admitindo que “eles estão de azar nesse período com a suspensão de eventos em toda a cidade”. E explicou: “isso impediu que eles circulassem nos festejos juninos e depois postassem suas fotos em grupos de Internet junto ao povo”. O que é fato, mas o importante é que a ausência dessas festas certamente influencia na redução da proliferação, embora não haja mais condição de se manter tratando de política apenas por trás dos celulares.

Está chegando à hora de criar uma forma nova de chegar ao povo com propostas, que não seja apenas criticar ações para conter a doença, sem participar diretamente para reduzir o número de mortos e afetados.

Entidades pedem apoio

Entidades empresariais do comércio, através de vídeo nas redes sociais, começam a orientar a população em relação à prevenção do coronavirus, para que se retorne à normalidade.

*** No vídeo, as entidades dizem: “Tivemos que fechar nossas portas em prol do que é mais precioso: a vida”.

*** E continuam: “agora estamos nos preparando para voltar a fazer parte do seu dia-a-dia, com responsabilidade e todos os cuidados estabelecidos pelos órgãos de saúde”.

*** O vídeo pede apoio do povo para “vencermos essa batalha” e conclui dizendo que “nós somos progresso, desenvolvimento e acima de tudo vida”.

Segue monitorando

Segundo um técnico da Saúde, o Governo vai continuar monitorando os índices da pandemia no Estado. Se continuar em crescimento, a tendência é bloquear acessos e reduzir a abertura do comércio.

*** Há uma consciência entre os comitês que avaliam o vírus: caso se mantenha em escala ascendente, não há como promover uma abertura geral que ponha em risco a população.

Trabalho de Belivaldo

Em quarentena rígida, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) conversou com um dos aliados e disse que tira o chapéu para o trabalho que o governador Belivaldo Chagas realiza no combate ao coronavirus.

*** Isso em relação a leitos de UTI no Estado e respiradores: “todo mundo tem que reconhecer isso, porque se não fosse esse trabalho os hospitais já estavam em pane, com pessoas infectadas em frente”.

*** JB lembrou que foi ele, quando governador, que deixou 64 leitos de UTI’s: 54 no Huse e 10 no Hospital de Itabaiana.

Festejos juninos

A população ainda não tem consciência absoluta do risco de adquirir o vírus. O São João foi discretamente comemorado em casas, entre familiares, amigos e convidados.

*** Ontem, no bairro Ponto Novo, a venda de fogueiras em uma das ruas provocou fila de carros. Na terça-feira à noite, o bairro 18 do Forte quase se desmanchava com o número de bombas que explodia,

Silêncio de Edvaldo

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) não está tratando sobre política e isso tem deixado alguns prováveis aliados chateados, porque esperam uma conversa para fechar apoio.

*** Pessoas ligadas ao prefeito dizem que ele está empenhado no combate à pandemia e não trata sobre eleições neste momento.

*** Edvaldo só falou sobre política com o deputado federal Fábio Henrique e tratou sobre a organização do diretório do PDT em Aracaju.

Sobre a Lei do Gás

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) está articulando a tramitação do projeto sobre a Lei do Gás, e trabalha para indicação da relatoria geral na Câmara.

*** Ontem, Laércio tratou do assunto, por telefone, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o líder do Governo, deputado Vitor Hugo.

*** Laércio também falou com o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Eliane e Brasília

Circulou, ontem, nos bastidores, que a vice-governadora Eliane Aquino (PT) se não disputar mandato majoritário em 2022, tentará vaga na Câmara Federal.

*** Ela pretende retornar a Brasília e vir a Sergipe para ações políticas.

Prefeito com Covid

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, fez o teste do Covid-19 e deu positivo. Ele mesmo anunciou e acrescentou que está em casa, medicado, se sentindo bem e sem sintomas.

*** Marcos cumprirá quarentena e pede que levem a sério a doença, porque não se trata de uma gripezinha.

*** Quem também deu positivo para o Covid-19 foi o ex-prefeito de Malhador, Dedé do Inhame, pai da atual prefeita Elayne. Ele já está internado no Hospital Primavera.

Mais uma aliança

Semana passada teve inicio às conversas para a formação de um bloco com PSDB, DC, PTC e PMB. Objetivo é apoiar uma candidatura a prefeito de Aracaju.

*** Nesse primeiro encontro, analisaram uma possível aliança que apoiaria o delegado Paulo Márcio (DC) à Prefeitura.

*** Durante a reunião, o presidente regional do PSDB, Eduardo Amorim, participou e deu autonomia ao presidente municipal do partido, Acácio Cardoso, para decisão.

Vai bater o martelo

Ontem aconteceu a segunda reunião do mesmo bloco, com a presença do pré-candidato a prefeito Paulo Márcio. Embora não tenha decidido sobre chapa, houve avanço nas conversas anteriores e definido que o PSDB indicará o vice.

*** Na próxima semana haverá mais uma reunião e pode bater o martelo sobre a chapa majoritária, com Paulo Márcio a prefeito e o vice um nome do ninho tucano.

*** Outros partidos que comporão o bloco participarão.

Último a falar

O presidente nacional do DEM, prefeito de Salvador ACM Neto, disse ontem que se for necessário se une ao PT, PSOL, PDT e PCdoB, para defender a democracia.

*** Perguntado sobre essa possibilidade, o presidente do DEM em Sergipe, ex-deputado José Carlos Machado, foi rápido: “quero ser o último a falar sobre isso”.

Rogério analisa

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, diz que a intenção em levar água e esgoto motivou os colegas senadores a aprovarem o marco do saneamento.

*** – A história dirá que foi uma atitude precipitada. Temos o exemplo do setor elétrico. Se não tivesse a política pública do “Luz Para Todos”, o povo brasileiro permaneceria na escuridão.

Uma boa conversa

Saneamento básico – Lei que cria o novo marco do saneamento básico, prorroga o prazo para o fim dos lixões e facilita a privatização de estatais do setor.

Redução de salário – Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é proibida a redução de salário de servidores públicos da União, Estados e municípios.

Bolsonaro e Covid – Depois de chamar de “gripezinha”, Bolsonaro lança campanha publicitária contra coronavirus, por três meses nas redes sociais na TV e rádio.

Ninguém sustenta – Clovis Silveira diz que ninguém sustenta duas caras por muito tempo, se a máscara não cai, alguém vem e arranca!

CPFs a mais – Segundo a Folha, Brasil tem 12,5 milhões de CPFs a mais que a população e TCU aponta ‘irregularidade grave’.

Roberto Requião – Se você vai curtir o São João, corre o risco de logo mais ter que conversar com o São Pedro. Seja racional, fique em casa.

Deu na Folha: Associação do Banco Mundial diz que Weintraub fere código e pede que nomeação seja reavaliada.

CNH por 10 anos – Câmara Federal aumenta para 10 anos validade de Carteira de Habilitação para os motoristas profissionais.

Suspende prazo – Assembleia Legislativa do Rio atende a pedido de Wilson Witzel e suspende prazo para defesa no impeachment.