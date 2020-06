O passado lhe condena

Responsável pela pior administração que Aracaju já teve, o DEM está de olho grande na Prefeitura da capital. Sem nomes de peso para disputar o comando da cidade, a legenda espicha os olhos para as outras siglas, na esperança de que elas topem apoiar um candidato demista ou aceitem um seu filiado como postulante a vice. Esta semana, o partido se reuniu com o PSB e o Patriotas visando discutir uma aliança forte o suficiente para enfrentar o prefeito e candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT). O passado do DEM, contudo, é um grande complicador para a concretização da sonhada coligação. Bem viva na memória dos aracajuanos, a terrível gestão do ex-prefeito João Alves Filho (DEM) é o grande complicador para convencer outros partidos a firmarem a pretendida aliança. Aff Maria!

Noventa com Bolsonaro

E quem tomou café da manhã, ontem, com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi o deputado federal Valdevan Noventa (PSC). Ele e os demais congressistas cristãos foram ajustar o “toma lá, dá cá” para apoiarem o governo no Congresso. Valdevan disse ter pedido a conclusão das obras da BR-101 em Sergipe. Os deputados do PSC aproveitaram o rega-bofe para se queixar que continuam a pão e água. Além do bem servido café do Alvorada, Bolsonaro prometeu nutri-los com outras guloseimas. Marminino!

Imprensa de luto

Vítima de um câncer, morreu, ontem, a radialista Lígia Gama, profissional que durante muitos anos produziu o programa televisivo de “Bareta”. O Sindicato dos Radialistas emitiu nota se solidarizando com a família enlutada, com os colegas e amigos de dona Lígia. O corpo da comunicadora está sendo velado no Velatório Osaf, à rua Itaporanga, e o sepultamento será logo mais às 10 horas no Cemitério Santa Isabel, em Aracaju. Descanse em paz!

Roupa suja

Os vereadores aracajuanos Nitinho Vitale (PSC) e Vinicius Porto (PDT) só não foram aos empurrões porque a sessão era virtual. A briga foi motivada pelo requerimento para votar com urgência o reajuste salarial dos futuros prefeito, vice e vereadores. Durante o bate-boca, Nitinho disse que, quando presidiu a Câmara, Porto realizou obras armengadas e encheu o Legislativo de comissionados. Vinicius prometeu processá-lo. O bafafá só acabou porque a sessão virtual foi suspensa. Misericórdia!

Auxílio em debate

O auxílio emergencial foi tratado durante reunião virtual entre os presidentes do MDB estadual e nacional, respectivamente, Sérgio Reis e Baleia Rossi. O sergipano defendeu a continuidade da ajuda federal aos desempregados e trabalhadores informais, pleito apoiado anteriormente por seu irmão e deputado federal Fábio Reis. Baleia Rossi disse que o MDB defende a renovação do auxílio no valor de R$ 600 por mais dois meses. Tomara!

Aliança costurada

O Democracia Cristã do prefeiturável Paulo Márcio tenta atrair para seu projeto político os PSDB, PMB e PTC. A ideia é que os tucanos apresentem o candidato a vice na chapa encabeçada pelo delegado de polícia. As conversas estão bem adiantadas, podendo o martelo ser batido já na próxima reunião, marcada para segunda-feira da semana que vem. Aguardemos, portanto!

Abuso de poder

Veja o que publicou o portal O Antagonista: “O procurador-geral de Justiça de Sergipe, Eduardo Barreto d’Avila Fontes, queria obrigar os promotores do estado a participar de um grupo de WhatsApp. Quem não quisesse poderia responder a processo disciplinar. O corregedor do CNMP, Luciano Freire, proibiu. Considerou a ordem abuso de poder. Freire também autorizou os promotores sergipanos a deixar o grupo sem pedir permissão à Procuradora”. Crendeuspai!

Fake news na pauta

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), confirmou para esta quinta-feira a votação do projeto das fake news. O autor da proposta, senador Alessandro Vieira (Cidadania), jura de pés juntos que a ideia é combater a disseminação de notícias falsas pela internet e desestimular a manipulação de informações que possa provocar danos individuais ou coletivos. Esta é a quarta vez que o polêmico projeto entra em pauta. Será que agora vai? Homem, vôte!

Beabá

A pesquisa Retrato da Leitura revela que 44% da população não leem e 30% nunca comprou um livro. Segundo a consulta, temos analfabetos funcionais entre 27% dos brasileiros que concluíram o ensino fundamental. Também apurou que somente 23% dos entrevistados dominam a leitura. Em resposta à questão sobre como leem, 64% informam que costumam largar um livro sem terminar, e 62%, que leem somente parte ou capítulos de um livro. Santo Cristo!

Corte proibido

Os vereadores aracajuanos aprovaram em 2ª discussão o projeto proibindo a Energisa de cortar a luz dos consumidores em débito. De autoria do pessedista Américo de Deus, a proposta valerá durante a calamidade pública provocada pela Covid-19. Emenda do vereador Juvêncio Oliveira (PSD), estende a proibição de corte a todas as parcelas da população. Aliás, já existe uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica proibindo o desligamento da energia por causa de atraso de pagamento. Ah, bom!

No estaleiro

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), foi infectado pelo coronavírus. Pelas redes sociais, o governador Belivaldo Chagas (PSD) desejou a pronta recuperação do emedebista, “que está entre os mais de 20 mil sergipanos que testaram positivo para a Covid-19”. Chagas conclui alertando a população sobre a pandemia: “Este vírus não é brincadeira, não escolhe ninguém”. Portanto, se puder, fique em casa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta do Povo, em 31 de março de 1926.