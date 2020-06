PMA amplia canais de serviços e agendamento de consultas por meio de 0800

25/06/20 - 18:30:37

Campanha de informação e orientação à população sobre a Covid-19

Desde o início da propagação da covid-19 na capital, a Prefeitura de Aracaju vem atuando de maneira a readequar a oferta de diversos serviços à população, sempre visando à prevenção. Dessa forma, os atendimentos realizados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também sofreram adaptações e novos serviços foram criados, boa parte deles atualmente de fácil acesso, por meio do 0800 729 3534.

Inicialmente, o número foi disponibilizado apenas para o serviço MonitorAju, que como o nome sugere, monitora os casos suspeitos e confirmados de coronavírus em Aracaju.

“Já fizemos o acolhimento de mais de 24 mil aracajuanos, seja para sanar dúvidas, monitorar usuários que relataram sintomas de síndrome gripal; monitorar os casos confirmados e seus comunicantes diretos. Hoje, estamos monitorando 2.547 pessoas, ligando diariamente para saber a evolução do quadro de saúde, contando do início dos sintomas aos 14 dias, que é o preconizado para o isolamento domiciliar”, descreve a coordenadora do MonitorAju, Cynthia Rocha.

Diante da boa aceitação do serviço pelo 0800, outros foram adicionados, entre eles o de Apoio Psicológico, desenvolvido pela Rede de Atenção Psicossocial (Reaps). O atendimento acontece de segunda a sexta e aos sábados pelo 3304 3599, sempre das 8h às 20h. Ao ligar, o usuário tem sua chamada repassada para um dos 20 psicólogos que compõem a Reaps, dentre profissionais da SMS e residentes da UFS.

“A ligação é gratuita e aberta a toda população aracajuana. Qualquer pessoa pode ligar. Caso seja um caso que demande atendimento de urgência ou presencial, a pessoa é encaminhada ao Centro de Atenção Psicossocial de referência ou a urgência mental do hospital São José”, orienta a coordenadora do Serviço de Apoio Psicológico, Chenya Coutinho.

Agendamentos de consultas

Outra inovação é a marcação de consultas por telefone, evitando, assim, saídas desnecessárias de casa, bem como aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde. Para as gestantes, o serviço está disponível na opção 3, e a ligação será direcionada para as técnicas do Programa Saúde da Mulher, as quais agendaram consultas de pré-natal nas UBS.

Além do 0800, as gestantes também podem agendar suas consultas pela plataforma AjuInteligente, na qual a paciente responde um questionário com informações que serão avaliadas pela equipe médica. Para agendar de modo virtual, a gestante deve acessar o site AjuInteligente (https://ajuinteligente.aracaju.se.gov.br

AjuInteliGENTE – Nova SOLICITAÇÃO à PMA Muito obrigado por contatar a Prefeitura Municipal de Aracaju. Deixe seus dados que entraremos em contato assim que o próximo agente estiver disponível. ajuinteligente.aracaju.se.gov.br

) e seguir o passo a passo: Serviço > Solicitar > Pessoa física > Cidadão > Solicitação > SMS > Agendamento de gestante.

A coordenadora da Área Programática e Estratégica da Atenção Primária à Saúde da SMS, Kamila Fialho, avalia de maneira positiva as primeiras semanas de ativação do serviço para as gestantes.

“A Atenção Básica é a porta de entrada do SUS e uma coisa que percebemos, com o Ajuinteligente e com o 0800 é que estamos conseguindo ampliar esse acesso. Muitas mulheres estão conseguindo agendar mais rápido suas consultas e percebemos também que estamos conseguindo fazer as primeiras consultas no tempo ideal, que é até a 13ª semana. Ficamos muito felizes com os resultados”, afirma a coordenadora ao reforçar que as gestantes estão concluindo o pré-natal com mais de sete consultas, o que evidencia um serviço mais humanizado e de qualidade.

Com o bom desempenho do canal de agendamento para as gestantes, a gestão municipal ampliou ainda mais o canal e a partir da próxima segunda-feira, 29, também estará disponível o agendamento de consultas para os hipertensos e diabéticos.

As consultas podem ser agendadas pelo número 0800 729 3534, digitando a opção 4, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A ligação será direcionada para técnicas do Programa Saúde do Adulto e de doenças crônicas não transmissíveis, as quais agendarão as consultas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).