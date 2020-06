POLÍCIA MILITAR INTENSIFICA POLICIAMENTO NO CENTRO COMERCIAL DE ARACAJU

25/06/20 - 09:23:58

A ação visa fiscalizar a reabertura gradual do comércio

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 24, a Polícia Militar do Estado de Sergipe intensificou o policiamento preventivo na área comercial do Centro de Aracaju. A ação visa fiscalizar a reabertura gradual do comércio prevista para o próximo dia 29 deste mês, tendo como base o Decreto do Governo do Estado que estabelece os tipos de serviços autorizados a funcionar na fase atual da retomada da economia.

O trabalho está sendo realizado por meio de rondas ostensivas em pontos estratégicos, que são definidos através dos maiores registros do fluxo de pessoas. Participam das fiscalizações, equipes da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), Esquadrão de Polícia Montada (EPMon) e Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb).

De acordo com o Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), coronel José Moura Neto, o planejamento da ação foi elaborado com base nas novas diretrizes do Governo de Sergipe para a retomada da economia. “Começamos, nesta quarta-feira, o reforço no policiamento do Centro Comercial de Aracaju em virtude da atualização do Decreto Governamental que visa combater a disseminação da Covid-19, em nosso estado.”

Ainda segundo o coronel Neto, as áreas comerciais dos bairros localizados na região Metropolitana de Aracaju também foram contempladas com o reforço do policiamento, visando fiscalizar os estabelecimentos que estão em desacordo com as novas regras, além de proteger o cidadão e combater a criminalidade.

Fonte: Ascom PM/SE