Prefeitura retoma aulas online do Programa Academia da Cidade no dia 1º

O Programa Academia da Cidade (PAC), desenvolvido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), retomará as atividades online na próxima quarta-feira, 1° de julho. As aulas serão ministradas pelos profissionais de Educação Física do PAC e transmitidas, ao vivo, pela página oficial da SMS no Instagram (@saudearacaju) às segundas e quartas, às 9h, e terças e quintas, às 16 h.

Segundo a coordenadora do Programa Academia da Cidade, Maria Rita Braga, o objetivo é estimular a atividade física durante o período de distanciamento social, em razão da pandemia do novo coronavírus.

“As primeiras lives foram um sucesso entre os usuários. A aceitação do público que frequentava as aulas presenciais foi bastante positiva. Recebi prints dos usuários elogiando nossos exercícios e dizendo que amaram a novidade”, conta a coordenadora.

Os exercícios de alongamento funcional, dança e ginástica aeróbica foram escolhidos por serem simples e não necessitarem de equipamento. “O sedentarismo leva à obesidade e as pessoas com sobrepeso e doenças crônicas, como diabetes, são mais susceptíveis ao coronavírus, por isso precisamos nos movimentar”, explica Rita.

Para o professor de Educação Física Robson Fraga, nas primeiras lives, os usuários participaram massivamente. “Nada mais justo que retomarmos com as lives, já que o Programa possui muitos adeptos. Além disso, nesse momento de distanciamento social, é muito importante incentivar as pessoas a se exercitarem para aumentar o condicionamento físico”, ressaltou.

25/06/20 - 05:08:21