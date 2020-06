Saúde no contexto de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus

25/06/20 - 13:27:05

Alunos do curso de Educação Física produzem conteúdos em diferentes linguagens e tecnologias sobre isolamento, ansiedade e dicas de saúde no período de quarentena

Estudantes do curso de Educação Física da Unit abraçaram o desafio de produzir conteúdos educativos, em diferentes linguagens e tecnologias, que sugerem a como lidar com o período de isolamento. O estímulo partiu da professora titular da pós graduação em educação (PPED) e docente do curso de Educação Física, Mariana Pícaro Cerigatto, da disciplina relacionada às tecnologias da informação e comunicação. A proposta para os 33 alunos, do 6º período, foi que pudessem abordar algo relacionado à área e que fosse útil para o momento.

“Pelo fato da nossa sociedade hoje ser muito visual, os estudantes tiveram que desenvolver um vídeo de até cinco minutos e uma tirinha. Ao aprender a criar conteúdos em várias linguagens e formatos, os profissionais de educação física complementam sua formação, podendo criar conteúdos sobre saúde e divulgar em mídias sociais, colaborando para fortalecer a discussão sobre saúde e atividade física. Na disciplina, além de aprenderem sobre as linguagens midiáticas, também aprendem sobre ética, uso de imagens de maneira responsável, estratégias de marketing em mídias sociais, etc”, explica Cerigatto.

Segundo a docente, o projeto buscou auxílio na interdisciplinaridade para composição das peças. “Os alunos recorreram a conhecimentos adquiridos nas outras disciplinas do curso de Educação Física para elaborar os conteúdos, assim como a artigos científicos e outros materiais. Professores do curso de Educação Física também analisaram alguns dos vídeos para averiguar se os estudantes não estavam cometendo erros conceituais”.

A aluna Karine Mikaelle optou por falar em tirinha em quadrinhos e vídeo sobre dicas para criar uma rotina para prática de exercícios, mesmo vivenciando um período de isolamento social, quando não há a possibilidade de ir ao local de costume, obrigando a ficar em casa, consequentemente mais inativos fisicamente. “Com relação ao quadrinho o maior desafio foi aprender a mexer na ferramenta para criação, que eu ainda não conhecia, e isso levou um certo tempo. Já no vídeo, acredito que a maior dificuldade foi encontrar uma linguagem menos técnica ao abordar os pontos essenciais”, revela.

“Foi preciso elaborar de forma simples e de fácil entendimento o que as pessoas precisam fazer para se manter saudáveis durante a quarentena”, complementa o estudante Matheus Lima.

Com o objetivo de ajudar a tornar mais forte o sistema de cada indivíduo, evitando assim o fácil contágio da doença, Gabriel Barros Telles optou por um formato de infográficos, abordando valores nutricionais que ajudam no desenvolvimento do sistema imunológico. “Confeccionar todo o material de designer no smartphone, foi a parte mais difícil, mas não impossibilitou de ter um ótimo resultado”.

Já Victória Giord lançou o olhar sobre como muitos profissionais estão lidando com o distanciamento social e ainda assim conseguindo manter a assistência aos seus alunos. “Além de falar sobre alguns materiais que podem ser úteis para praticar exercícios em casa, abordei também alguns alimentos que têm efeitos benéficos para o sistema imunológico. Esse momento de pandemia e isolamento está sendo algo novo para todos nós. Busquei abordar um conteúdo interativo e explicativo que incentivasse as pessoas a continuarem cuidando da saúde, mesmo dentro de casa. Mostrando que ter uma boa saúde é mais simples do que imaginam”, finaliza.

Fonte e foto assessoria