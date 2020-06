SUBTENENTE EDGARD MENEZES É INCENTIVADO A DISPUTAR A PREFEITURA DE ARACAJU

25/06/20 - 13:41:06

Com a aproximação das eleições que estão marcadas para acontecer este ano, mais um nome conhecido por suas lutas pela sua categoria, aparece como possível pré-candidato a prefeito em Aracaju.

A informação ganhou publicidade na manhã desta quinta-feira (25) quando um grupo de pessoas começaram a enviar mensagens via whatsapp, incentivando o militar a disputar a PMA. “Tenente, o senhor está preparado para nos representar, para representar nós da direita que defende a família”, diz um de seus incentivadores.

Outro que defende a sua pré-candidatura diz que o tenente Edgard tem condições de “representar aqueles militares que defendem a direita. Claro que não vai ter apoio de toda a corporação, mas com certeza, nós estaremos aqui para fazermos a nossa parte, assim como fizeram os apoiadores do presidente e do próprio delegado, que usaram as redes sociais”, defendeu o também militar.

Procurado para falar sobre o assunto, tenente Edgard disse que “estou muito feliz por ter meu nome citado, mas isso é coisa para se pensar muito. Hoje não posso dizer que aceito a sugestão, mas também, não devo dizer que isso é impossível. Vamos aguardar. O tempo é senhor da razão”, explicou tenente Edgard.